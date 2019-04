Planet Fitness ist an der Börse weiterhin nicht zu stoppen. Am Dienstag kletterte der Titel auf ein neues Rekordhoch. Seit der Empfehlung des AKTIONÄR aus dem vergangenen Mai liegt die Planet-Fitness-Aktie mittlerweile mit 82 Prozent im Plus. Für die Hammer-Performance gibt es einen sehr guten Grund.

