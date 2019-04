Die JFDI GmbH, ein zu 100% im Eigentum der startup300 AG stehendes Unternehmen, hat eine Absichtserklärung mit Talent Garden S.p.A., Hiventures Venture Capital Fund Management Zrt. und StartupCampus Incubator Zrt. geschlossen. Die Vertragsparteien vereinbaren Gespräche über die Gründung eines Joint Venture Unternehmens für die Errichtung und den Betrieb des geplanten Innovation-Campus "Talent Garden Budapest". Talent Garden S.p.A mit Sitz in Mailand, Italien, ist ein Betreiber von derzeit 24 Innovation Campus in acht europäischen Ländern. Vor wenigen Wochen wurde in Wien der Talent Garden Vienna eröffnet. Die startup300 AG ist mit 10,3 Prozent als Gesellschafter an der Talent Garden Austria GmbH, der Betreibergesellschaft von Talent Garden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...