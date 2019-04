(shareribs.com) Toronto 17.04.2019 - Der legale Cannabismarkt in Kanada wächst langsamer als erwartet. Die logistischen Engpässe und fehlende Verkaufsstellen belasten. Canopy Growth plant in diesem Jahr dennoch einen Milliardenumsatz. Trotz einiger Rücksetzer bleibt die Cannabisbranche weiter optimistisch und steckt sich hohe Ziele. Der CEO von Canopy Growth Corp, Bruce Linton, sagte am Dienstag auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...