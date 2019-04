Weingarten (ots) - Die Address-Base GmbH & Co. KG verkauft unter https://www.address-base.de über ihren Online-Shop Firmenadressen. Regelmäßige Aktualisierungen sorgen über alle Daten hinweg für einen qualitativ hochwertigen Adressbestand. Das jährliche Haupt-Update sorgt nun für frisches Adressmaterial und Erweiterungen.



Regelmäßige Prozesse zur Aktualisierung der Adressen gehören bei Address-Base zum Tagesgeschäft. Automatisierte Mechanismen werden mit manuellen Abläufen vermischt, um eine möglichst umfangreiche und differenzierte Aktualisierung sicher zu stellen. Einzelne Quellen werden in bestimmten Prüfintervallen abgeglichen und Änderungen gespeichert. Beim jährlichen Haupt-Update werden alle Quellen grundlegend überprüft. Über sämtliche Adressen laufen wiederholt verschiedene Plausibilitätstests. Außerdem werden Dublettenabgleiche in verschiedenen Härtestufen vorgenommen. Auf diese Weise werden eindeutige und mögliche Dubletten unterschieden.



Durch die verschiedenen Tests und Methoden ergeben sich zum einen Adressen, die ohne manuelle Prüfung nutzbar sind. Diese werden direkt im Online-Shop angeboten, über den Kunden automatisiert bestellen können. Zum anderen ergeben sich Adressen, die vor Auslieferung manuell geprüft werden sollten. Diese werden bei manuellen Angeboten berücksichtigt. Somit ergeben sich bei manuellen Angeboten oft andere Stückzahlen als im Shop. Diese werden bei Address-Base wegen dem höheren Aufwand geringfügig teurer angeboten.



"Aktualität ist im Adresshandel ein wichtiges Kriterium, wenn nicht sogar das wichtigste. Wir bemühen uns hier unsere Prozesse stetig zu verbessern, aber ein Komplettabgleich aller Quellen ist logistisch einfach nur einmal jährlich möglich. Viel öfter wäre auch nicht sinnvoll, da wir ja wesentlich öfter die einzelnen Quellen prüfen und die Änderungen stammübergreifend dann nicht mehr sehr gravierend sind", so Robert Hoppe, Geschäftsführer von Address-Base.



Irrläufer sind trotz aller Aktualisierungen im Adresshandel Gang und Gebe. Address-Base kommuniziert auf der Webseite und auf Anfrage bis zu 10% Irrläufer. Damit liegt der Anbieter im branchenüblichen Rahmen. Die Quote kann je nach Gebiet und Branche geringer ausfallen oder mitunter sogar höher. Im Ernstfall werden dem Kunden bei zu hohen Fehlerquoten Ausgleichsadressen oder sogar Gutschriften angeboten.



Zukünftig plant Address-Base die Fehler- und damit auch die Irrläuferquoten der Kunden weiter zu verringern. Dafür werden mitunter ganze Quellen gestrichen, wenn diese durch die Automatismen oder durch manuelle Stichproben als durchschnittlich zu stark veraltet bewertet werden. Dieses Verfahren hebt die durchschnittliche Qualität, aber verringert das Gesamtvolumen. Deswegen müssen kontinuierlich neue Quellen erschlossen werden.



