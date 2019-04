Energy Vault gewinnt die Energiekategorie für seine einzigartige Speicherlösung, die globalen Energieversorgern beispiellose wirtschaftliche Vorteile bietet

Energy Vault, ein Unternehmen von Idealab, das Produkte zur Speicherung erneuerbarer Energien herstellt, gab heute bekannt, dass es von Fast Company zum Gewinner eines der World Changing Idea Awards 2019 des Magazins gewählt wurde. Das Unternehmen gewann die Kategorie Energie und wurde für seine transformative Energiespeichertechnologie im Kraftwerksmaßstab ausgezeichnet, die neue Maßstäbe in Bezug auf wirtschaftliche und andere betriebliche Leistungsvorteile für globale Energieversorger setzt. Eine weitere Differenzierung der Lösung von Energy Vault ist die einzigartige Verwendung von umweltfreundlichen, nachhaltigen Materialien für seine Kern-Ziegelspeicherkomponenten, einschließlich der Möglichkeit, Materialien zu verwenden, die andernfalls zu erheblichen Kosten entsorgt oder wiederhergestellt werden müssten, z. B. Kohlenaschenkarbonat, mit Kohlenwasserstoffen verunreinigte Böden, Stahlschlamm usw. World Changing Ideas zeichnet Unternehmen, Richtlinien, Projekte und Konzepte aus, die innovative Lösungen anbieten, die die Welt verändern und dazu beitragen können, die Gesellschaft in eine nachhaltigere und gerechtere Zukunft zu führen. Die Gewinner wurden aus einer Liste von Hunderten von Finalisten gewählt, die aus einem Pool von fast 2.000 Einsendungen ausgewählt wurden. Jede Kategorie wurde von einer Jury aus prominenten Sozialentrepreneuren, Risikokapitalgebern, Denkern, Designern und einem Fast Company -Editor bewertet. Die Technologie von Energy Vault wird in der Mai-Ausgabe des Printmagazins vorgestellt, das heute an Kiosken erhältlich ist.

Energy Vault Solar PV and Wind Storage (Photo: Business Wire)

Erneuerbare Energien hatten Schwierigkeiten damit, fossile Energieträger vollständig zu ersetzen, da sie aufgrund der Abhängigkeit von Faktoren wie Wind und Sonneneinstrahlung bei der Produktion mit Unvorhersehbarkeiten und Unterbrechungen zu kämpfen haben. Mangels effizienterer und kostengünstigerer Speicherlösungen ist die Elektrizitätsmenge, die aus erneuerbaren Energiequellen in das Stromnetz eingespeist werden kann, begrenzt, auch wenn die Energieproduktion mittlerweile sehr erschwinglich geworden ist.

Die bahnbrechende Technologie von Energy Vault wurde durch schwerkraftbasierte Pumpspeicherkraftwerke inspiriert, die sich zur Speicherung und Entladung von Elektrizität auf die Schwerkraft und auf Wasserbewegungen stützen. Die Lösung des Unternehmens beruht auf denselben wohlverstandenen Grundlagen wie bei jenen Kraftwerken, wobei aber dank einer extrem innovativen Nutzung von kostengünstigen Materialien statt Wasser speziell hergestellte Betonziegel verwendet werden. Die großen Ziegel werden mit dem patentierten Systemdesign und der firmeneigenen algorithmenbasierten Software von Energy Vault kombiniert, um einen neu entwickelten Kran zu betreiben, der die Energiespeicherung und die anschließende Elektrizitätsentladung kalibriert und dabei eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigt, darunter Stromversorgung, Volatilität des Energiebedarfs und Wetter.

Dadurch kann das Unternehmen alle Vorteile eines Pumpspeicherkraftwerks bieten, jedoch bei wesentlich niedrigeren nivellierten Speicherkosten, höherer Umlaufeffizienz und unbegrenzter Skalierbarkeit, da die Anforderungen an die spezifische Landtopographie und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf Umwelt und Tierwelt entfallen. Wichtig ist, dass das System von Energy Vault auch mit erneuerbarer Erzeugung wie Solar-PV für Offgrid- und Microgrid-Lösungen kombiniert werden kann, so dass kommerzielle und industrielle Kunden ihre Nutzung erneuerbarer Energien maximieren können und das Versprechen, abgelegenen Städten und Dörfern in Schwellenländern rund um die Uhr zuverlässigen Strom zur Verfügung zu stellen, eingehalten wird.

"Das Fehlen einer tragfähigen, nachhaltigen und skalierbaren Speicherlösung war eine der größten Herausforderungen für die Menschheit beim Übergang von ihrer historischen Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien", sagte Robert Piconi, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Energy Vault. "Die Technologie von Energy Vault löst dieses Problem auf eine Art und Weise, die für den Planeten ebenso verantwortungsbewusst ist wie sie effizient zu bauen und zu betreiben ist. Wir fühlen uns geehrt und sind dankbar, dass Fast Company die Bedeutung unserer Arbeit mit dem World Changing Idea Award anerkannt hat. Wir sind bestrebt, unsere Bemühungen zügig fortzusetzen, da wir unsere innovativen Ideen nun in konkrete kommerzielle Anwendungen umsetzen und alle Energieversorger unterstützen, um eine erneuerbare Welt zu ermöglichen."

Zusätzlich zu den bereits angekündigten Kunden- und strategischen Partnerschaften hat Energy Vault erste Vereinbarungen mit anderen Kunden auf mehreren Kontinenten getroffen.

Weitere Informationen über die Technologie von Energy Vault und ihre Auswahl für den World Changing Idea Award 2019 finden Sie unter:

Fast Company: Diese riesigen Ziegeltürme sind eine geniale Lösung für unser Energiespeicherproblem

Fast Company: Dieser brillante Ziegelsteinturm speichert Energie mit Hilfe der Schwerkraft anstelle von Batterien

Gewinner des Wettbewerbs World Changing Ideas 2019

Über Energy Vault

Energy Vault, ein Portfoliounternehmen von Idealab, ist ein Entwickler von Produkten zur Speicherung erneuerbarer Energien, die den Ansatz der langfristigen, Energiespeicherung im Kraftwerksmaßstab revolutionieren. Unter Anwendung konventioneller physikalischer Grundlagen der Schwerkraft und der Lageenergie kombiniert das System ein innovatives Krankonzept, das speziell entworfene, massive Betonsteine anhebt, mit einer firmeneigenen, Cloud-basierten Softwareplattform, die die Speicherung und Entladung von Strom koordiniert. Durch die Nutzung von 100-prozentig umweltfreundlichen Materialien auf einem bisher unerreichten Kostenniveau beschleunigt Energy Vault den Übergang zu einer vollständig auf erneuerbaren Energien beruhenden Welt.

Für weitere Informationen über Energy Vault besuchen Sie bitte energyvault.ch oder folgen Sie uns @EnergyVaultInc

Über die World Changing Ideas Awards

World Changing Ideas ist eines der wichtigsten jährlichen Auszeichnungsprogramme von Fast Company und konzentriert sich auf das soziale Wohlergehen, mit dem Ziel, Endprodukte und mutige Konzepte zu entwickeln, die die Welt besser machen. Eine Jury aus verschiedenen Branchen wählt Gewinner, Finalisten und ehrenvolle Erwähnungen aus, die auf der Grundlage der Machbarkeit und des Wirkungspotenzials ermittelt werden. Mit dem Ziel, Einfallsreichtum auszuzeichnen und Innovationen zu fördern, macht Fast Company auf Ideen mit großem Potenzial aufmerksam und hilft ihnen, ihre Reichweite zu steigern, um mehr Menschen zu motivieren, an der Lösung der Probleme zu arbeiten, die uns alle betreffen.

