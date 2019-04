Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Die Investments in erneuerbare Energien der Commerz Real haben im Jahr 2018 etwa 11,3 Millionen Euro - etwa 10 Prozent - mehr als geplant an Ertrag erwirtschaftet, so die Commerz Real AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...