Am Dienstag, 23. April 2019, live bei "Kaffee oder Tee - Der SWR Nachmittag" ab 16:05 im SWR Fernsehen



Popstar Thomas Anders ist live zu Gast in "Kaffee oder Tee". In der SWR Nachmittagssendung wird er über sein neues Album in deutscher Sprache reden, über seine bevorstehende Tournee in Deutschland, seine Verbundenheit zu seiner Heimat Koblenz und seine Leidenschaft zum Kochen. Die Moderation hat Heike Greis. Zu sehen am Dienstag, 23. April 2019, ab 16:05 Uhr im SWR Fernsehen.



Mit "Modern Talking" international erfolgreich Zusammen mit seinem damaligen Musikproduzenten Dieter Bohlen formierte Thomas Anders in den 1980er Jahren das Duo "Modern Talking". Ihr Hit "You're My Heart, You're My Soul" feierte internationale Erfolge. Nach der Trennung der beiden im Jahr 1987 fanden Anders und Bohlen Anfang der 2000er Jahre wieder zusammen. Seit Ende 2003 arbeitet Thomas Anders als Solokünstler.



"Kaffee oder Tee - Der SWR Nachmittag", montags bis freitags ab 16:05 Uhr, SWR Fernsehen



Weitere Informationen und das Bild auch hier http://swr.li/swrfernsehen-kaffee-oder-tee-thomas-anders-2019



Mehr "Kaffee oder Tee" gibt's in der SWR Mediathek unter www.swrmediathek.de und unter www.SWR.de/kaffee-oder-tee und in der SWR Kaffee oder Tee-App.



