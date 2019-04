München (ots) - Die junge Polizistin Ria (Karoline Schuch) hat, unterstützt durch ihren Kollegen Michael Brandt (Christoph Letkowski), ihren ersten großen Einsatz: Ein Serienmord, der einem alten Fall gleicht. Handelt es sich hier um einen Copykiller oder zieht der Täter von damals die Fäden?



Die Dreharbeiten zum Thriller "Die Toten am Meer" (AT) finden an der Nordsee in Husum und in Hamburg statt. An der Seite von Karoline Schuch, Christoph Letkowski und Charlotte Schwab spielen u.a. Max Herbrechter, Ronald Kukulies, Markus John, Jörn Grosse, Martin Wuttke und Wolfgang Häntsch.



Inhalt: In den Husumer Dünen werden Frauenleichen gefunden: geschminkt, perfekt frisiert und drapiert, als wären sie lebendig. Die Taten werden mit einer alten Mordserie in Verbindung gebracht. Akribisch, aber mit wenig Unterstützung aus den eigenen Reihen, sucht die junge Kommissarin Ria Larsen (Karoline Schuch) nach dem Nachahmer des Serienmörders Eberhard Wernicke (Martin Wuttke), der in der Psychiatrie einsitzt. Larsen bittet Ex-Kommissarin Elisabeth Haller (Charlotte Schwab), die die Ermittlungen damals geleitet hat, um Hilfe. Die zurückgezogen lebende Vorgängerin von Ria, die nach dem Fall aus dem Dienst ausgeschieden ist, verweigert aber jegliche Unterstützung. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn die Verbrechensserie geht weiter: Der Fund eines männlichen Opfers bringt das Schema in Unordnung...



"Die Toten am Meer" (AT) ist eine Produktion der MOOVIE im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Executive Producer ist Oliver Berben, Produzentin ist Heike Voßler, Producerin ist Kathrin Bullemer. Die Redaktion liegt bei Claudia Luzius (ARD Degeto). Die Regie führt Johannes Grieser. Hinter der Kamera steht Wolf Siegelmann. Das Drehbuch stammt von Heike Voßler nach einer Idee von Holger Joos.



