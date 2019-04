Am 11. April wurde der deutsche Rechenzentrumspreis 2019 verliehen. Eine Fachjury bestehend aus Vertretern aus Forschung, Wirtschaft und der Presse haben zahlreiche Einreichungen in den insgesamt fünf Kategorien geprüft und bewertet. In der Kategorie zwei - "RZ-Klimatisierung und Kühlung" - konnte sich die Menerga GmbH gegen ihre sieben Mitstreiter durchsetzen.

Die thermisch angetriebene Kühltechnologie "AdiabaticDXcarbonfree" auf Basis des "Adconair" Gegenstromwärmeübertragers arbeitet mit indirekter, adiabater Verdunstungskühlung und integrierten Adsorptionskältemodulen. Bei der prämierten Lösung handelt es sich um ein Umluftkühlgerät, welches für die Kühlung von Rechenzentren eingesetzt werden kann. Zur Sicherstellung der geforderten Zulufttemperaturen auch bei sehr hohen Außenluftfeuchten werden neben der indirekten adiabaten Verdunstungskühlung, die Adsorptionskältemodule bedarfsgerecht hinzugeschaltet ...

