Bad Homburg (ots) - Der Digital Leader Award etabliert sich als führende Initiative zur Auszeichnung wegweisender Digitalisierungsprojekte



- 2019 gehen mehr als 100 Bewerbungen zur Auswahl an die Jury - so viele wie nie zuvor - Die Gewinner werden am 27. Juni bei der Winners Night in Berlin bekannt gegeben und ausgezeichnet



Deutschlands innovativsten Digitalisierungsprojekten eine Bühne zu bieten, das ist das Ziel des Digital Leader Awards. Und an wegweisenden Projekten mangelt es hierzulande nicht, denn mehr als 100 Bewerbungen für die Auszeichnung gingen 2019 ein, die von einer Jury aus renommierten Experten der Bereiche Medien, Wirtschaft und Wissenschaft bewertet werden. Unter den Jurymitgliedern befinden sich unter anderem: Markus Hägele, Senior Manager Corporate Strategy und Head of DigitalLife@Daimler, Tijen Onaran, Gründerin des Netzwerks Global Digital Women, Harald Schirmer, verantwortlich für Digital Transformation and Change bei der Continental AG, Michael Trautmann, Gründer und Chairman der thjnk AG, sowie Heinrich Vaske, Chefredakteur der COMPUTERWOCHE.



"Es ist unglaublich, zu sehen, welch spannende Digitalprojekte aktuell in Deutschland umgesetzt werden - vorangebracht durch innovative und mutige digitale Vordenker", sagt Sylvia List, General Manager Go-to-Market Practices bei Dimension Data und ebenfalls Jurymitglied. "Es freut mich zu sehen, dass sich der Digital Leader Award in den vergangenen drei Jahren zu einem der relevantesten Auszeichnungen für innovative Digitalisierungsprojekte in Deutschland etabliert hat, mit einem neuen Rekord an Einreichungen in 2019."



Die Gewinner des diesjährigen Awards werden bei der feierlichen Winners Night am 27. Juni 2019 in den BOLLE Festsälen Berlin vor rund 300 Top-Entscheidern aus Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und Politik verkündet.



Weitere Informationen zum Digital Leader Award 2019, zu der Registrierung für die Winners Night sowie zur Tagesveranstaltung Digital Leader in Motion unter: https://www.digital-leader-award.de/.



