Nel-Aktionäre haben wochenlang auf die Nikola World hingefiebert, doch die Aktie regt sich nach dem ersten Tag kaum. Denn die Partnerschaft zwischen Nikola Motor und Nel beziehungsweise die Wasserstoff-Technologien, die die Norweger für das Event in Arizona aufgestellt haben, waren bisher so gut wie kein Thema. Das könnte sich jedoch am zweiten Tag der Nikola World ändern.

