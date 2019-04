In Shanghai präsentiert Continental 48 Volt-Mild-Hybrid-Anwendungen, Lösungen für Plug-in-Hybride oder Vollhybride bis hin zu Hochvoltantrieben. Der Continental-Bereich Powertrain investiere mit Nachdruck in neue Produktionsstandorte im chinesischen Tianjin und Changzhou, heißt es dazu in einer aktu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...