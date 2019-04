Es gibt Aktien, die in der letzten Zeit massiv abgerauscht sind, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Da stellt sich dann immer die Frage, ist der Boden gefunden und man kann günstig einsteigen, oder greift man damit in ein fallendes Messer....



Heiko Geiger von Vontobel nimmt in der Sendung Zertifikate Aktuell Bayer, Deutsche Bank und Wirecard unter die Lupe. Ob Anleger seiner Einschätzung nach hier schon wieder zugreifen sollten und wie man über ein Zertifikat auf die weitere Entwicklung hier setzen kann, erklärt er im vollständigen Interview.