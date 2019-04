Voyager Digital (Canada) Ltd. ("Voyager") (TSXV: VYGR; Pink Sheets: VYGVF), gab heute bekannt, dass die Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Börse unter dem Symbol UCD2 (ISIN:CA92917M1005 WKN:A2PD6T) gehandelt werden.

Voyager ist nun an der TSX Venture Exchange, den OTC Pink Sheets und der Frankfurter Börse notiert. Mit dieser zusätzlichen Notierung an einer der weltweit größten Börsen nach Marktkapitalisierung erweitert Voyager seine Investorenbasis für europäische Investoren. Dies ist ein wichtiger Aspekt im Rahmen der breiteren Wachstumsstrategie von Voyager, ein globales Publikum zu erreichen. Dabei soll sowohl durch die Börsennotierung als auch durch die Krypto-Handelsplattform Wert für die Aktionäre geschaffen werden.

Stephen Ehrlich, CEO von Voyager, sagte: "Diese Notierung ist unser erster Schritt in die europäischen Märkte und wir sehen der weltweiten Ausdehnung der Reichweite von Voyager mit Spannung entgegen. Wir freuen uns darauf, unsere schnelle und einfache Krypto-Handelsplattform künftig auch europäischen privaten und institutionellen Kunden anzubieten."

Über Voyager Digital

Voyager Digital (Canada) Ltd. ist über seine US-amerikanischen Tochtergesellschaften Voyager Digital Holdings Inc. ("VDH") und Voyager Digital, LLC ein Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Krypto-Anlagen bietet. VDH bietet seinen Kunden über seine offene Architekturplattform Dienstleistungen auf institutionellem Niveau in den Bereichen Best Execution, Daten, Wallet und Custody. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, um gemeinsam eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Krypto-Anlagen auf den Markt zu bringen. Voyager ist bei FinCen registriert. Bitte besuchen Sie uns unter https://www.investvoyager.com.

