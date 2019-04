TALLAHASSEE, Fla., April 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die legendäre Marke Planet Hollywood eröffnete Ende 2018 ihr erstes all-inclusive Resort an der atemberaubenden Pazifikküste von Costa Rica und hat bereits eine Gefolgschaft von berühmten Persönlichkeiten. Angezogen vom schicken Design und den luxuriösen Dienstleistungen des Planet Hollywood Costa Rica (https://www.planethollywoodhotels.com/property/costa-rica), wurden bereits die ganze Saison über Berühmtheiten bei den eleganten Umkleidekabinen am Pool gesichtet. Mario Lopez (https://www.instagram.com/mariolopez/?hl=en), zusammen mit seiner Frau, Courtney (https://www.instagram.com/courtneym_lopez/), und ihren zwei Kindern hielten sich vor kurzem am einsamen Strand von Planet Hollywood Costa Rica für einen kurzen Babymoon auf, bevor sie "Bayside Baby? Nr. 3 begrüßen dürfen. Zu Anfang des Jahres machte "Toni Topaz? von Riverdale, Starschauspielerin Vanessa Morgan (https://www.instagram.com/vanessamorgan/), einen Familienurlaub am wunderschönen Papagayo Gulf für eine tropische Auszeit vor ihrem Auftritt bei den Golden Globes im Januar. Social-Medai-Persönlichkeiten und Models Jay Alvarrez (https://www.instagram.com/jayalvarrez), Claudia Alende (https://www.instagram.com/claudiaalende/) und Rachel Cook (https://www.instagram.com/rachelc00k/) hielten sich auch in dieser Saison im Resort auf und erfreuten sich an den abenteuerlichen PH-Erlebnissen, dem Resort-Angebot, Zip-Lining und Katamaranfahrten zum Sonnenuntergang.

Der mit Spannung erwartete Planet Hollywood Beach Resort Cancun (https://www.planethollywoodhotels.com/property/cancun) wird seinen roten Teppich zum Ende des Jahres ausrollen und Gästen die Gelegenheit zu "Vacation Like a Star ? (Urlaub wie ein Star) an den unberührten Stränden von Cancuns Hotelzone bieten. Planet Hollywood Cancun bringt Gästen jeden Alters den ultimativen Urlaub mit Erlebnissen nur für Erwachsene oder einen all-inclusive familienfreundlichen Resortaufenthalt. Das Resort wird 16 Restaurants der Spitzenklasse bieten, darunter das populäre Guy Fieri's Burger Joint, ein großes Angebot von Anlagen direkt vor Ort wie ein Trampolin-Park und einen trägen Fluss, ein professionell entwickeltes Wellness-Programm, eine Saftbar und das PH-Spa mit Beauty Bar mit den bei Prominenten beliebten und preisgekrönten Hautpflegeprodukten der Marke Eminence Organics Skin Care

Ende des Jahres 2020 wird Planet Hollywood St Maarten seinen Gästen noch einen weiteren Standort anbieten, um die Signature-Restaurants und Bars der Marke, authentische Hollywood-Erinnerungsstücke, beliebte Waren sowie die Chance bieten, ihren Lieblingsstar zu sichten. Um mehr über Planet Hollywood Hotels & Resorts zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.planethollywoodhotels.com (https://www.planethollywoodhotels.com)

Über Planet Hollywood Hotels and Resorts

Planet Hollywood Hotels and Resorts (https://www.planethollywoodhotels.com/) bieten einen luxuriösen Urlaubsraum, in dem Sie authentische Hollywood-Erinnerungsstücke aus der Nähe sehen sowie Unterhaltungsangebote und Vacation Like A Star (Urlaub wie ein Filmstar) genießen können. Diejenigen, die voll und ganz wie ein Superstar behandelt werden möchten, können mit dem Star Class (https://www.planethollywoodhotels.com/property/costa-rica/explore-our-planet/star-class) -Upgrade ihren persönlichen Agenten buchen, um ihre Erfahrung zu maximieren, was den Zugang zum exklusiven Green Room und Beach Club, einen Reiter zur individuellen Gestaltung der Mini-Bar in Ihrem Zimmer und weitere Annehmlichkeiten einschließt.. Für diejenigen, die sich von den Wundern der Technologie blenden lassen wollen, sind die Planet Hollywood Resorts einen Schritt voraus und bieten den Gästen mit dem praktischen Plugged In (https://www.planethollywoodhotels.com/property/costa-rica/explore-our-planet/plugged-in)-Programm überlegenen Luxus und Innovation in einer schlüssellosen und bargeldlosen Umgebung für Gäste, mit unbegrenztem WLAN, kostenlosen Anrufen nach Nordamerika und in den größten Teil Europas und einem PHTV-Kanal, um informiert zu bleiben.

