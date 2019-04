technotrans SE startet schwächer im ersten Quartal 2019 DGAP-Ad-hoc: technotrans SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung technotrans SE startet schwächer im ersten Quartal 2019 17.04.2019 / 15:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 MAR Ad hoc-Mitteilung der technotrans SE (ISIN: DE000A0XYGA7) Sassenberg, 17.04.2019, 13:45 Uhr - Die technotrans SE erzielte nach vorläufigen Zahlen im ersten Quartal 2019 einen Konzernumsatz in Höhe von 53,1 Mio. Euro sowie einen operativen Konzerngewinn (EBIT) von 3,3 Mio. Euro und blieb damit insbesondere bezogen auf das EBIT hinter den Erwartungen zurück. Ausschlaggebend für diese Entwicklung ist im Wesentlichen eine Investitionszurückhaltung in der automobilnahen, kunststoffverarbeitenden Industrie, die vor allem den Standort in Meinerzhagen belastet. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Geschäftsjahresplanung werden derzeit geprüft. Kontakt: technotrans SE, Investor Relations, Frank Dernesch, Tel. +49 (0) 25 83/301-1868, Email: frank.dernesch@technotrans.de Ende der Ad-hoc-Mitteilung 17.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: technotrans SE Robert-Linnemann-Str. 17 48336 Sassenberg Deutschland Telefon: +49 (0)2583 - 301 - 1000 Fax: +49 (0)2583 - 301 - 1030 E-Mail: info@technotrans.de Internet: http://www.technotrans.de ISIN: DE000A0XYGA7 WKN: A0XYGA Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 801095 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 801095 17.04.2019 CET/CEST ISIN DE000A0XYGA7 AXC0204 2019-04-17/15:33