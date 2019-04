Goslar (ots) - Mit der Chemitas GmbH findet eine weitere Tochtergesellschaft der H.C. Starck-Gruppe einen neuen Eigentümer. Eine entsprechende Vereinbarung haben die H.C. Starck GmbH und die neuen Anteilseigner an diesem Dienstag unterzeichnet. Neuer Eigentümer ist eine Beteiligungsgesellschaft rund um Wilhelm Plumpe, seit vielen Jahren Mitglied im Aufsichtsrat der H.C. Starck-Gruppe. An der neuen Gesellschaft sind darüber hinaus mit den beiden Geschäftsführern Jochen Weber und Norman Koch auch Mitglieder des bisherigen Managements der Chemitas beteiligt.



Die Chemitas GmbH, seit Mai 2013 eigenständige Gesellschaft innerhalb der H.C. Starck-Gruppe, ist ein in Goslar ansässiger Dienstleister für Unternehmen der Chemiebranche. Das Portfolio umfasst zahlreiche Servicedienstleistungen, etwa in den Bereichen Logistik, Standort-, Energie- und Abfall-Management. Aktuell beschäftigt die Chemitas rund 130 Mitarbeiter. Alle Arbeitsverhältnisse bleiben im Zuge des Übergangs erhalten.



"Die langjährigen und erfahrenen Mitarbeiter sind das größte Kapital der Chemitas GmbH. Wir haben größtes Vertrauen in die Belegschaft und sind überzeugt, dass wir das Unternehmen gemeinsam und nachhaltig weiter entwickeln werden", sagt Wilhelm Plumpe. "Unser Ziel ist es, die bestehende gute Marktposition zu festigen und uns am Standort Goslar ebenso wie in der Region als verlässlicher und hochprofessioneller Dienstleister weiter zu etablieren."



Die Ausrichtung als solides mittelständisches Unternehmen habe sich in der Vergangenheit bewährt und zu sehr guten Ergebnissen geführt. Diese Strategie des weitsichtigen Handelns und organischen Wachstums werde deshalb konsequent fortgeführt. Ein wichtiger Garant dafür sind die verantwortlichen Personen beim neuen Eigner: Sowohl Wilhelm Plumpe als auch Jochen Weber und Norman Koch vor Ort in Goslar kennen die Branche bestens und sind mit verantwortlich für die bisherige erfolgreiche Ausrichtung und Führung der Chemitas.



"Wir sind glücklich, auch in der neuen Konstellation weiter zusammen mit allen Mitarbeitern einen Beitrag zum Erfolg der Chemitas leisten zu können," so Norman Koch. Jochen Weber ergänzt: "Wir haben hier die einmalige Chance, Kunden und Mitarbeitern einerseits Kontinuität und Sicherheit bieten zu können, was die grundsätzliche Ausrichtung der Firma betrifft. Gleichzeitig bringt der Übergang eine neue Dynamik und an vielen Stellen neue Chancen mit sich."



Informationen zur Chemitas GmbH finden Sie unter www.chemitas.de



OTS: H.C. Starck GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/76232 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_76232.rss2



Pressekontakt: Wolfgang Weinseis T. 089 2444 7634 E. hcstarck@prpetuum.de