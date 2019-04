Die US-Märkte sind zuletzt deutlich besser als der Markt bei uns gelaufen. Bleibt das so?



Während man sich beim DAX schon freut, die 12.000 zurück zu haben, ist man an den US-Märkten schon wieder in Richtung Allzeithochs unterwegs. Woher kommt das und wie können Anleger auf diese Entwicklung setzen? Christian Köker, HSBC, geht im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die Aussichten und Möglichkeiten beim S&P 500 ein. Mehr dazu in der vollständigen Ausgabe von Zertifikate Aktuell.