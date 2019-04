Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morgan Stanley nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 51 US-Dollar belassen. Dank der Erträge im Geschäft mit festverzinsten Wertpapieren und in der Vermögensverwaltung habe die Großbank die Erwartungen geschlagen, schrieb Analyst Kian Abouhossein am Mittwoch in einer ersten Einschätzung. Die Einnahmen aus dem Aktiengeschäft lägen wegen einer geringeren Kundenaktivität leicht unter seiner Annahme./bek/la

