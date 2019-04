Das Unternehmen schafft unter der neuen Marke mehr Möglichkeiten für Firmen, Customer Experiences noch innovativer zu gestalten

Der Spezialist für Customer-Engagement-Lösungen will mit der neuen Marke nicht nur dem Erfolg seiner neuen Technologie-Angebote, sondern auch der kürzlichen Übernahme von Accengage Rechnung tragen. Durch den Zukauf war Airship zum größten Mobile-Customer-Engagement-Unternehmen geworden. Airship ist ein früher Pionier im Bereich der mobilen Push-Benachrichtigungen und ermöglicht es Unternehmen, Kundeninteraktionen über Apps, Websites, SMS, E-Mails, Mobile Wallets und andere neue Kanäle präzise zu steuern. Heute stehen die digitalen Customer-Engagement-Lösungen von Airship im Mittelpunkt vieler disruptiver Marken und Strategien zur digitalen Transformation. Neben einem neuen Look hat Airship nun auch eine neu gestaltete Website, die zeigt, wie eine innovative Customer Journey Wachstum schaffen kann.

"Wir arbeiten seit fast einem Jahrzehnt mit Hunderten von weltweit führenden Marken zusammen und konnten so einen großen Erfahrungsschatz aufbauen", sagt Brett Caine, CEO und President von Airship. "Wir haben unsere Kunden stets über neue Trends und digitale Kanäle auf dem Laufenden gehalten. Dadurch waren sie der Konkurrenz immer ein Stück voraus. Nun gehen wir unter neuem Namen als bekannte und bewährte Customer-Engagement-Lösung ins Rennen. Unsere neue Marke stärkt die Wahrnehmung unserer Performance, Erfahrung und Innovation."

Treiber der digitalen Transformation weltweit

Airship hat bislang fast drei Billionen Nachrichten übermittelt, mit deren Hilfe konnten beispielsweise Schuh-Hersteller Communities mit Millionen Kunden aufbauen und Hotelgäste den Check-In an der Rezeption überspringen und die Zimmertüren mit ihren Handys öffnen. Zudem war Airship an einigen der ersten Umsetzungen von Mobile Payment beteiligt und vereinfacht das Reisen für 250 Millionen Passagiere durch digitale Bordkarten und Echtzeit-Updates.

Dank Airship und dessen Geschwindigkeit, Größe sowie Flexibilität können führende Unternehmen weltweit darunter AccuWeather, AMC Theatres, American Eagle Outfitters, BBC und Vodafone Group herausragende Kundenerlebnisse schaffen.

"Von 5G über das Internet der Dinge bis hin zu vernetzten Autos Vodafone konzentriert sich darauf, den Weg für eine digitale Gesellschaft zu ebnen. Aber unsere Mission beginnt schon bei unseren Millionen von Kunden, denen wir stets die beste Erfahrung bei der Kommunikation über ihre bevorzugten Kanäle liefern", sagt Tanja Richter, Director Consumer Products Services in Technology, Vodafone Group. "Airship spielt seit zwei Jahren eine Schlüsselrolle bei der Organisation dieser digitalen Kommunikation. Erst kürzlich hat das Unternehmen seine Flexibilität bewiesen, indem es einige unserer ersten RCS-Kampagnen über seine Open Channel API unterstützt hat. Diese umfangreichen Kampagnen erzielten 40 Prozent Klickraten und griffen auf SMS zurück, wenn Nutzer RCS nicht erhalten konnten."

Führende Unternehmen nutzen die Customer Engagement Platform von Airship, unter anderem:

AccuWeather

"Airship ergänzt die bewährte Geschwindigkeit und Effektivität der mobilen Datenbereitstellung von AccuWeather perfekt, um die Öffentlichkeit immer zuverlässig zu informieren", sagt Kurt Fulepp, Chief Product Officer von AccuWeather. "Als globaler Wetterdienst sind Zuverlässigkeit, Leistung und Innovation für uns von entscheidender Bedeutung. Wir haben hohe Ansprüche und Airship ist ein Partner, der sich genauso für Innovation und Integrität seiner Marke einsetzt wie AccuWeather."

AMC-Theatre

"Verbraucher von heute haben überall eigene Bildschirme wenn sie ins Kino gehen, dann geht es ihnen um das Erlebnis. Die digitale Kommunikation hilft uns, unseren Gästen den Besuch so komfortabel wie möglich zu gestalten", sagt Kelly Hayse, Director of Push Marketing bei AMC Theatres. "Dank Airship können wir Gäste schneller in den Saal und zu ihrem Platz zu führen. Die vorausschauenden Analysen der Plattform haben dazu beigetragen, Messaging-Kampagnen zu entwickeln, die Wachstumstreiber für unser Geschäft sind."

American Eagle Outfitters

"In diesem neuen Zeitalter des Einzelhandels ist es wichtig, den Kunden von American Eagle und Aerie außergewöhnliche digitale Erlebnisse zu bieten", sagt Kristen D'Arcy, Vice President Integrated Marketing Media bei American Eagle Outfitters. "In den letzten fünf Jahren war Airship ein zentraler Partner, da wir uns an die sich ständig ändernden Kundenanforderungen angepasst und neue Kanäle für die Kundeninteressen implementiert haben. Vor kurzem haben wir Airship Web Notifications hinzugefügt und konnten dadurch bereits in den ersten drei Monaten unser Android-Publikum exponentiell erweitern und ähnliche Öffnungs- und Klickraten wie unsere App erreichen."

BBC

"Für Medienunternehmen ist die Geschwindigkeit und Relevanz von Mobile Messaging für unser Publikum und unsere Marke von größter Bedeutung. Es ist der schnellste Weg, um den Menschen die gewünschten Informationen zu liefern und ein größeres Online-Engagement und eine größere Zuschauerzahl zu erreichen", sagt Mark Sheldon, Head of Product, Personalisation, Participation and Data Services, BBC. "Nach einer Ausschreibung erhielt Airship den Zuschlag für BBC News, BBC Sport und Children's BBC. Zusammen waren wir in der Lage die Interaktion mit dem Publikum zu erhöhen und wurden dafür sogar ausgezeichnet."

Über Airship

Marketing- und Digital Experience-Teams bei Tausenden der weltweit renommiertesten Unternehmen verlassen sich auf die Customer-Engagement-Plattform von Airship, um tiefgründige Verbindungen zu Kunden herzustellen, indem sie relevante, orchestrierte Botschaften auf jedem Kanal liefern.

Airship wurde 2009 als Pionier im Bereich der Push-Benachrichtigungen gegründet und bietet Marken heute die Nutzerdaten, Engagement Channel, KI-Orchestrierung und Dienstleistungen, die sie benötigen, um Push-Benachrichtigungen, E-Mails, SMS, In-App-Nachrichten, Mobile Wallet Cards und mehr, im richtigen Moment an die richtige Person zu senden Vertrauen aufzubauen, Engagement zu fördern, Maßnahmen voranzutreiben und Mehrwert zu schaffen.

