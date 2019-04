Vermes Microdispensing, ein Unternehmen für die Entwicklung und Herstellung innovativer Mikrodosierkonzepte und -systeme, führt die DST - Dynamic Shockwave Technology ein. Dynamic Shockwave Technology (DST) steht für ein fortschrittliches Aktorprinzip. Durch optimierte Kanalführung und Ausgestaltung der Kompressionsgeometrien wird eine Schockwelle in dem Aktor erzeugt, die aufgrund der speziellen Wirkflächen in eine hochdynamische lineare Bewegung umgewandelt wird. Hierdurch lassen sich außergewöhnliche Kraft und Präzision bereits bei kleinsten Hüben erreichen. Aufgrund dieser Merkmale ist das DST-Prinzip optimal für den Einsatz in Jet-Ventilen geeignet. Diese verleihen dem Dosiergerät laut Firmenangaben überlegene ...

