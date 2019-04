FRANKFURT (Dow Jones)--BASF Venture Capital schließt sich einer Investmentrunde des US-Unternehmens Zapata Computing mit Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts, an. Zapata entwickelt sowohl eine leistungsstarke Softwareplattform als auch spezifische Anwendungen, um eine Bandbreite neu entstehender Quantencomputing-Hardware effizient einsetzen zu können, teilte der Chemiekonzern mit. Mit der Investition in Zapata verfolgt BASF Venture Capital das strategische Ziel, die Chancen der Digitalisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu nutzen.

Quantencomputer sollen es BASF-Experten ermöglichen, komplexe Fragestellungen effizient zu bearbeiten und die Zeit bis zur Markteinführung neuer Produkte zu verkürzen. Das Unternehmen Zapata, das im Jahr 2017 aus der Harvard University ausgegliedert wurde, nutzt die finanzielle Unterstützung für die Erweiterung seines wissenschaftlichen Teams und die Weiterentwicklung seiner Softwareplattform, um den wachsenden Kundenanforderungen gerecht zu werden. BASF schließt sich einer Investmentrunde an, die von Comcast Ventures und Prelude Ventures angeführt wird und zu der sowohl neue als auch bestehende Co-Investoren gehören, darunter Pitango Ventures, Pillar Venture Capital und The Engine. Eine Größenordnung der Investition wurde nicht genannt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/bam

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2019 09:54 ET (13:54 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.