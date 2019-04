Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, es ist keine Überraschung, dass die privaten Vermögen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind. Dabei sorgen vor allem Anlagen in Aktien und Immobilien für Kontinuität im Wertzuwachs. Leider hat sich aber nichts daran geändert, dass die Deutschen zu wenig in Aktien - also in Unternehmensbeteiligungen - investieren.Argumente...

Den vollständigen Artikel lesen ...