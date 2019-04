Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: picturemaxx AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung picturemaxx AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 22.05.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-04-17 / 16:07 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. picturemaxx AG München HRB 138366 Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2019 am 22. Mai 2019 Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der ordentlichen Hauptversammlung der picturemaxx AG am Mittwoch, 22. Mai 2019, 13:00 Uhr, im Tagungsbereich der Gesellschaft, Stefan-George-Ring 2, 81929 München. Tagesordnung: TOP 1 *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der picturemaxx AG, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2018* Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 21. März 2019 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Deshalb ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. TOP 2 *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2018* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der picturemaxx AG für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 wie folgt zu verwenden: Der Bilanzgewinn der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 1.528.917,66 EUR wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen (Gewinnvortrag). TOP 3 *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2018* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Herrn Benjamin Neu als Vorstand der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. TOP 4 *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2018* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. TOP 5 *Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers der picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2019* Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Wirtschaftsprüfer Bernd Lenzen, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen. Der Jahresabschluss der picturemaxx AG, der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2018, sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung zur Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der picturemaxx AG, Stefan-George-Ring 2, 81929 München, zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Auch in der ordentlichen Hauptversammlung werden die Unterlagen zur Einsichtnahme ausliegen. Mit freundlichen Grüßen München, den 21. März 2019 *picturemaxx AG* _Der Vorstand_ 2019-04-17 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: picturemaxx AG Stefan-George-Ring 2 81929 München Deutschland Telefon: +49 89 357147-0 Fax: +49 89 357147-10 E-Mail: benjamin.neu@picturemaxx.com Internet: https://www.picturemaxx.com/ Ende der Mitteilung DGAP News-Service 801343 2019-04-17

