Australiens größtes Telekommunikationsunternehmen nutzt in Zukunft die cloud-basierte Anwendung von One Door zur Optimierung der Merchandising-Erfahrung im Filialbereich

One Door, Inc., der führende Anbieter von cloud-basierter Visual Merchandising-Software, gab heute den Abschluss eines mehrjährigen Vertrags mit Telstra, Australiens größtem Telekommunikationsunternehmen, bekannt. Gemäß dem Vertrag kann Telstra die Merchandising Cloud von One Door implementieren, um lokalisierte Kundenerfahrungen zu realisieren und die Effizienz des Filialbetriebs zu optimieren.

"Telstra konzentriert sich darauf, in all seinen Filialen für hervorragende Kundenzufriedenheit zu sorgen", so Andrew Carlson, Head of Retail Operations bei Telstra Retail. "Mit der Merchandising Cloud können wir dieses Ziel unabhängig von der individuellen Gestaltung der einzelnen Geschäfte konsequent umsetzen, das Einkaufserlebnis auf die Kundenpräferenzen abstimmen und eine höhere Transparenz hinsichtlich der Merchandising-Qualität und -Konformität in den Filialen bieten."

Die Merchandising Cloud von One Door, eine cloud-basierte Anwendung für Visual Merchandising und Raumplanung, transformiert die Art und Weise, in der Merchandising- und Verkaufsteams miteinander kommunizieren, zusammenarbeiten und Vermarktungspläne vor Ort umsetzen. Anstelle statischer, universeller Planogramme erhalten die Filialen ein digitales, interaktiv geführtes Konzept, das nur die Informationen anzeigt, die für die individuelle Gestaltung und die Marketingattribute des jeweiligen Geschäfts relevant sind. Für die Umsetzung dieses Konzepts nutzt Telstra die bestehenden Schnittstellen der Merchandising Cloud, um die Cloud schnell in seine eigenen Merchandising- und Lieferkettensysteme zu integrieren und diese Systeme so anzupassen, dass Telstra seine vorhandene Infrastruktur weiterhin nutzen kann.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Telstra und auf die Möglichkeit, das Unternehmen dabei zu unterstützen, seine Merchandising-Prozesse zu optimieren und spannende Einkaufserlebnisse zu entwickeln", erklärte Tom Erskine, CMO und SVP of Product bei One Door. "5G wird Realität, daher müssen Telekom-Anbieter überall auf der Welt ihre Retail-Standorte in Ziele umgestalten, an denen Kunden die neuen Dienste, die diese unglaubliche Technologie bietet, hautnah erleben. Wir sind stolz, mit Telstra zusammenzuarbeiten und unseren Beitrag zu dieser Transformation zu leisten."

Um mehr über One Door und die Merchandising Cloud zu erfahren, klicken Sie hier.

Über One Door, Inc.

One Door, Inc. ist der führende Anbieter von cloud-basierter Visual Merchandising-Software. Mit der Merchandising Cloud von One Door können Merchandising-Teams miteinander kommunizieren und Merchandising-Pläne des Geschäfts in einer einheitlichen, cloud-basierten Anwendung umsetzen und pflegen. Über die Cloud können Einzelhändler ihren Kunden zeitnah lokalisierte und nachhaltige Erfahrungen liefern. Weitere Informationen erhalten Sie unter onedoor.com.

