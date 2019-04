Berlin (ots) - Aktionäre beschließen Dividende von 2,10 Euro / Ralph Büchi neuer Aufsichtsratsvorsitzender / Dr. Giuseppe Vita zum Ehrenvorsitzenden der Axel Springer SE ernannt



Die Axel Springer SE zahlt ihren Aktionären für das Geschäftsjahr 2018 eine um 0,10 Euro erhöhte Dividende von 2,10 Euro (Vorjahr: 2,00 Euro) je dividendenberechtigter Stückaktie. Das hat die Hauptversammlung am 17. April 2019 in Berlin beschlossen. Sie folgte damit den Beschlussvorschlägen von Aufsichtsrat und Vorstand. Damit lässt die Axel Springer SE ihre Aktionäre auch in diesem Jahr mit einer erhöhten Dividende am Erfolg des Unternehmens teilhaben. Das Ausschüttungsvolumen steigt damit von 215,8 Mio. Euro auf 226,6 Mio. Euro.



Im Geschäftsjahr 2018 erhöhte Axel Springer den Konzernumsatz um 4,1 Prozent auf 3.180,7 Mio. Euro (Vj.: 3.055,5 Mio. Euro). Das bereinigte Konzern-EBITDA verbesserte sich um 14,3 Prozent auf 737,9 Mio. Euro (Vj.: 645,8 Mio. Euro). Auch die bereinigte EBITDA-Rendite übertraf mit 23,2 Prozent den Vorjahrswert (21,1 Prozent). Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 2,73 Euro um 5,1 Prozent über dem Vorjahreswert von 2,60 Euro.



Der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer SE, Dr. Mathias Döpfner, sagte in seiner Rede vor den Aktionären: "2018 war wieder ein gutes Jahr für Axel Springer, in dem wir alle unsere strategischen Ziele erreicht haben. Mit einer erneut gestiegenen Dividende profitieren auch in diesem Jahr unsere Aktionäre wieder vom Erfolg des Unternehmens. 2019 investieren wir verstärkt in Wachstum, vor allem bei StepStone, Immobilienkleinanzeigen und BUSINESS INSIDER, und in Technologie, die wir für eine dynamische und auch langfristige Ertragssteigerung benötigen."



Mit Ablauf der Hauptversammlung der Axel Springer SE am 17. April 2019 wurde der neunköpfige Aufsichtsrat neu gewählt. Ralph Büchi und Ulrich Plett wurden als neue Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt. Die bisherigen weiteren Mitglieder Oliver Heine, Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, Dr. Alexander Karp, Iris Knobloch, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle, Dr. h.c. Friede Springer und Martin Varsavsky bleiben Teil des Gremiums. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Giuseppe Vita verlässt nach drei Amtsperioden mit Ablauf der Hauptversammlung das Gremium. Seit 2001 hat er die Axel Springer SE im Aufsichtsrat begleitet, seit 2002 als Vorsitzender des Gremiums. Auch Lothar Lanz scheidet aus dem Aufsichtsrat aus. In seiner konstituierenden Sitzung wählte das Gremium Ralph Büchi zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates und Dr. h.c. Friede Springer erneut zur Stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden.



Dr. h.c. Friede Springer würdigte die Arbeit der ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder: "18 Jahre enge Zusammenarbeit mit Giuseppe Vita im Aufsichtsrat. Das war eine produktive, angenehme und schöne Zeit. Ich bin ihm von Herzen dankbar, ebenso wie Lothar Lanz, für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünsche beiden alles erdenklich Gute! Auf die Zusammenarbeit mit Ralph Büchi als neuem Aufsichtsratsvorsitzenden und Ulrich Plett freue ich mich sehr."



Als besondere Würdigung seines langjährigen Einsatzes wurde Dr. Giuseppe Vita zum Ehrenvorsitzenden der Axel Springer SE ernannt. Darüber informierte Dr. Mathias Döpfner die Teilnehmer der Hauptversammlung und dankte Dr. Vita im Namen des Vorstands: "Giuseppe Vita ist ein in jeder Hinsicht außergewöhnlicher Aufsichtsratsvorsitzender. Ursprünglich branchenfremd, aber von Beginn an ein exzellenter Kenner der Materie, der die Sensibilitäten der Medienwelt intuitiv erspürt und in seinem Denken und Handeln berücksichtigt hat. Und zugleich immer ausschließlich sachbezogen gehandelt hat, mit Ruhe, Souveränität und einem gewaltigen Erfahrungsschatz. Das Unternehmen hat er durch wichtige Jahre der Transformation begleitet. Für sein Wirken, seinen Einsatz und seinen klugen und weitsichtigen Rat ist der Vorstand ihm sehr dankbar. Mit der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden möchten wir ihm langfristig verbunden bleiben."



