DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VERIZON COMM 2036 BACR US92343VCV45 17.04.2019 HZE/EOT
VERIZON COMM 17/39 BACV US92343VDR24 17.04.2019 HZE/EOT
VERIZON COMM 17/47 BACP US92343VDV36 17.04.2019 HZE/EOT
VERIZON COMM 2049 BACU US92343VDS07 17.04.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VERIZON COMM 2036 BACR US92343VCV45 17.04.2019 HZE/EOT
VERIZON COMM 17/39 BACV US92343VDR24 17.04.2019 HZE/EOT
VERIZON COMM 17/47 BACP US92343VDV36 17.04.2019 HZE/EOT
VERIZON COMM 2049 BACU US92343VDS07 17.04.2019 HZE/EOT