Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Morgan Stanley nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 44 US-Dollar belassen. Das Investmenthaus habe in der Vermögensverwaltung stark abgeschnitten, schrieb Analyst Richard Ramsden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie im ersten Quartal liege deutlich über seiner Annahme und der Konsensschätzung. Investoren dürften nun unter anderem auf die Marktaktivitäten im zweiten Quartal blicken und auf den Fortgang bei den Nettozinseinnahmen in einem Umfeld sinkender Zinserwartungen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / 08:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

