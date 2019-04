Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Ludwig Beck AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Ludwig Beck AG Unternehmen: Ludwig Beck AG ISIN: DE0005199905 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.04.2019 Kursziel: 35,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Laser Weiterer Verlust durch Wormland-Verkauf in 2019, aber nachhaltiger Profitabilitätssprung in 2020 zu erwarten Ludwig Beck hat am Montagabend bekanntgegeben, dass das Unternehmen den angestrebten Verkauf der defizitären Tochter Wormland erfolgreich abgeschlossen hat. Durch die Entkonsolidierung von Wormland wird nach 2018 auch das laufende Geschäftsjahr mit einem Verlust abgeschlossen werden. Ab dem Jahr 2020 sollte sich die Fokussierung auf das Stammhaus in München und den Online-Handel jedoch signifikant margenerhöhend auswirken. Verkauf von Wormland durch Management-Buy-Out: Ludwig Beck wird sämtliche Anteile an der THEO WORMLAND GmbH & Co. KG an die WL Erwerbs GmbH verkaufen, die sich zu 100% im Besitz von drei Wormland-Managern befindet. Unter Berücksichtigung der Differenz aus alter und neuer Guidance (s.u.) ergibt sich im Zuge dieses MBOs ein negativer Ergebniseffekt für Ludwig Beck i.H.v 14,5 Mio. Euro (MONe). Darin enthalten sind u.a. eine Verkäuferzuzahlung i.H.v. ca. 7,5 Mio. Euro sowie die Übernahme von Bankverbindlichkeiten von Wormland (MONe: 5,0 Mio. Euro). Der Vollzug des Verkaufs ist für den 30. April 2019 geplant, so dass der von uns antizipierte Verlust von Wormland für 2019 (MONe: -3,5 Mio. Euro) nur noch mit vier Monaten zu Buche schlägt. Dekonsolidierung führt zu einem weiteren defizitären Geschäftsjahr: Durch den Wegfall des Umsatzbeitrags von Wormland und aufgrund der erfolgswirksamen Einmaleffekte im Zusammenhang mit dem Verkauf reduzierte Ludwig Beck die Ziele für das laufende Geschäftsjahr. So erwartet das Management nun einen Konzernumsatz (brutto) zwischen 114 und 119 Mio. Euro (zuvor: 165 bis 170 Mio. Euro) sowie ein Ergebnis vor Steuern in der Bandbreite von -13 bis -12 Mio. Euro (zuvor: +1,5 bis +2,5 Mio. Euro). Aufgrund des zu erwartenden Jahresfehlbetrags wird der Vorstand der Hauptversammlung vorschlagen, nach 2018 auch für 2019 keine Dividendenausschüttung vorzunehmen. Fokus auf Ludwig Beck und Onlinegeschäft sorgt für Margensprung in 2020: Wenngleich der Verkauf von Wormland mit einem deutlichen Verlust einhergeht, erachten wir diesen Schritt als sinnvoll, da nicht davon auszugehen war, dass das Segment Wormland in absehbarer Zeit nachhaltig die Gewinnzone erreicht hätte. Mit dem Verkauf fokussiert sich Ludwig Beck ab sofort auf das profitable Stammgeschäft in München sowie den wachsenden Online-Handel. Der Wegfall der Verluste von Wormland ab Mai 2019 sowie das Freiwerden von Managementkapazitäten sollte ab dem Jahr 2020 nachhaltig zu deutlich höheren Margen als mit Wormland im Konzernverbund führen. Wir haben dementsprechend unsere Modellannahmen für 2020 und die Folgejahre auf Umsatzebene gesenkt, die Ergebniserwartungen hingegen deutlich erhöht. Fazit: Mit dem Verkauf von Wormland trennt sich Ludwig Beck von dem verlustreichen Filialund konzentriert sich auf sein erfolgreiches Stammgeschäft. Wir sehen hierin einen positiven Katalysator für die Equity Story und stufen die Aktie dementsprechend mit einem neuen Kursziel von 35,00 Euro (zuvor: 30,00 Euro) von Halten auf Kaufen herauf. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17841.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

