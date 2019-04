Die Ölpreise sind seit Jahresanfang deutlich angesprungen. Was steckt dahinter und wie dürfte die weitere Entwicklung verlaufen?



Michael Blumenroth von der Deutschen Bank erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, welche Faktoren sich hier bemerkbar gemacht hatten und was in Zukunft für einen steigenden oder fallenden Ölpreis sprechen könnte. Mehr zu Investmentmöglichkeiten beim Thema Öl je nach Marktmeinung, erläutert er im vollständigen Video.