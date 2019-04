ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Gewinne hat der eidgenössische Aktienmarkt am Mittwoch verbucht. Vor allem aus China kamen gute Vorlagen, denn dort fielen das Bruttoinlandsprodukt und die Industrieproduktion besser aus als erwartet. Allerdings zeigen sich an der Wall Street allmählich Ermüdungserscheinungen, nachdem dort nahezu alle Verluste seit Oktober wieder aufgeholt wurden. Der Schweizer Markt zeigte sich geteilt: Während Zykliker gesucht waren, standen defensive Werte vor allem aus dem Pharmasektor unter Druck. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 9.597 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 79,32 (zuvor: 54,66) Millionen Aktien.

ABB zogen nach Zahlenausweis und dem überraschenden Rücktritt von CEO Ulrich Spiesshofer 5,4 Prozent an. Vontobel sieht in der Personalie kein Problem. Interim-CEO Peter Voser dürfte die Strategie des Vorgängers energisch fortsetzen, hieß es dort. Am Markt kamen die Auftragseingänge des Konzerns gut an, die sich nach einem schwachen vierten Quartal in der ersten Periode kräftig erholt haben. Die EBITA-Marge ist laut den Analysten leicht über der Schätzung ausgefallen.

Die vom China-Geschäft abhängigen Luxusgüterwerte profitierten erneut von guten Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte. Swatch gewannen 3,4 Prozent und Richemont 2,9 Prozent.

Pharmawerte tendierten leichter. Hier lastete die "Medicare-for-all"-Debatte in den USA, die auch den dortigen Pharmasektor belastete. Novartis fielen um 2,6 Prozent und Lonza um 3 Prozent. Roche hielten sich mit minus 1 Prozent besser, gestützt von überzeugenden Zahlen des Konzerns. Das Unternehmen hat besser als erwartet ausgefallene Umsatzdaten zum ersten Quartal vorgelegt und den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht.

