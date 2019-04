NEW YORK, April 17, 2019eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Immobilienfremdkapital und Beteiligungsinvestitionsstrategien konzentriert, kündigte an, den Madison Realty Capital Debt Fund IV LP ("MRC Debt Fund IV"), das vierte institutionelle Investitionsinstrument in Immobilienfremdkapital des Unternehmens, endgültig zu schließen.



Diese Bekanntgabe erfolgte durch Adam Tantleff, Managing Principal bei MRC.

Der treuhänderische Beteiligungskapitalfonds beschaffte insgesamt 1,136 Milliarden USD in Kapitalbindungen und übertraf damit sein ursprüngliches Ziel von 1 Milliarde USD. MRC bezog das Kapital für den Fonds von einer Gruppe unterschiedlicher internationaler Investoren aus den Vereinigten Staaten, aus Europa, dem Nahen Osten und Asien, darunter öffentliche und überbetriebliche Rentenfonds, Stiftungen und Schenkungen, Family Offices sowie Vermögensverwalter.

"MRC gibt hocherfreut die endgültige Schließung unseres jüngsten Fonds bekannt, der wieder einmal unser ursprüngliches Ziel übertroffen hat", stellte Adam Tantleff fest. "Als einer der ersten institutionell gesicherten privaten Immobilienfremdkapitalfonds haben wir unsere Plattform ausgeweitet und unseren Marktanteil vergrößert, und unser jüngster Fonds stellt uns mehr als 4,5 Milliarden USD zur Verfügung, mit denen wir den Bedarf unserer Kunden decken können. Besonderen Dank für deren Unterstützung schulden wir unseren Investoren, den neuen wie den bisherigen, im Inland wie im Ausland.

Außerdem geben wir hocherfreut bekannt, dass unser Unternehmen seit seiner Gründung vor 15 Jahren Fremd- und Eigenkapitaltransaktionen in Höhe von mehr als 10 Milliarden USD abgewickelt hat."

Der MRC Debt Fund IV begründet und erwirbt kommerzielle Immobiliendarlehen, Mezzanindarlehen und bevorzugte Eigenkapitalbeteiligungen. Das frühere institutionelle Investitionsinstrument in Immobilienfremdkapital des Unternehmens, der Madison Realty Capital Debt Fund III LP, erbrachte insgesamt 695 Millionen USD in Kapitalbindungen und übertraf damit beträchtlich sein ursprüngliches Ziel von 600 Millionen USD. MRC legte seinen ursprünglichen Fremdkapitalfonds im Jahr 2005 auf und beschaffte mehr als 300 Millionen USD.

Über Madison Realty Capital (MRC)

Madison Realty Capital (MRC) ist eine Private-Equity-Gesellschaft für Immobilien mit Sitz in New York City, die sich auf Immobilienfremdkapital und Beteiligungsinvestitionsstrategien konzentriert. Das im Jahr 2004 gegründete Unternehmen MRC hat über 10 Milliarden USD in den Mehrfamilien-, Einzelhandels-, Büro-, Gewerbe- und Hotelsektor investiert. Das Unternehmen verwaltet in den Vereinigten Staaten im Auftrag einer internationalen Investorengruppe Investitionen, die aus überbetrieblichen und öffentlichen Rentenfonds, Staatsfonds, Schenkungen an Universitäten, Stiftungen, Dach-Hedgefonds, Family Offices und von Personen mit hohem Eigenkapital stammen. MRC ist ein voll integriertes Unternehmen mit mehr als 70 Mitarbeitern aus allen Bereichen der Immobilieninvestition, -entwicklung und -verwaltung. Die Fremdkapitalstrategien umfassen Bau- und Akquisitionsdarlehensvergaben, Finanzierungen besonderer Situationen sowie Schuldenübernahmen; zu Immobilien-Beteiligungsstrategien zählen Investitionen der Risikoklassen "Opportunistic" und "Value Added" sowie Neuerrichtungen. Neben weiteren Anerkennungen aus der Branche wurde MRC in der prestigeträchtigen "Power 100"-Liste von Immobilienunternehmen in New York City des Commercial Observer genannt und wird immer wieder als einer der besten Darlehensgeber der Baugewerbebranche angeführt.

