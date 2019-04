Von Cristina Roca

PARIS (Dow Jones)--Der Luxusgüterhersteller Kering hat dank guter Geschäfte mit der Marke Gucci den Umsatz im ersten Quartal um 22 Prozent auf 3,79 Milliarden Euro gesteigert. Auf vergleichbarer Basis nahm er um 18 Prozent zu, wie das Unternehmen mitteilte.

Gucci wuchs schneller, auf Jahressicht um 25 Prozent auf 2,33 Milliarden Euro, aber nicht mehr ganz so lebhaft wie im Vorquartal (plus 28 Prozent). Analysten hatten mit 2,31 Milliarden Euro Umsatz gerechnet.

Dies sei normal, da Gucci nach zwei Jahren "absolut außergewöhnlichen" Wachstums in eine Normalisierungsphase eintrete, sagte Finanzvorstand Jean-Marc Duplaix in einer Telefonkonferenz. Kering gehe weiter davon aus, dass Gucci schneller als der Luxusgütersektor wachsen werde. Der CFO rechnet 2019 mit einer doppelt so hohen Wachstumsrate wie im Sektor.

Zum Wachstum haben alle Regionen beigetragen, vor allem Asien-Pazifik mit einem Plus auf vergleichbarer Basis von 30 Prozent. Zu Kering gehören außer Gucci die Marken Yves Saint Laurent, Balenciaga und Bottega Veneta.

