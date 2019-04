Senvion S.A.: Senvion GmbH unterzeichnet Kreditvertrag über EUR 100 Mio. mit Kreditgebern und wesentlichen Anleihegläubigern DGAP-Ad-hoc: Senvion S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung Senvion S.A.: Senvion GmbH unterzeichnet Kreditvertrag über EUR 100 Mio. mit Kreditgebern und wesentlichen Anleihegläubigern 17.04.2019 / 18:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Senvion S.A.: Senvion GmbH unterzeichnet Kreditvertrag über EUR 100 Mio. mit Kreditgebern und wesentlichen Anleihegläubigern Luxembourg, 17. April 2019: Die Senvion GmbH - die operative Hauptgesellschaft der Senvion Gruppe - hat heute mit ihren Kreditgebern und wesentlichen Anleihegläubigern einen Kreditvertrag über die Finanzierungsbedingungen eines Massekredits in Höhe von EUR 100 Mio. unterzeichnet. Der Massekredit ermöglicht Senvion die Fortführung der Geschäftstätigkeit, nachdem in der vergangenen Woche für bestimmte Gesellschaften der Senvion Gruppe Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt wurden. Der Massekredit hat sämtliche erforderlichen Gremienzustimmungen erhalten und ermöglicht substanzielle Ziehungen bereits in dieser Woche, die das Unternehmen zur Stabilisierung des Geschäftsbetriebs und zur Finanzierung der nicht insolventen Tochtergesellschaften verwenden kann. Der Vorstand Senvion Investor Relations Kontakt (Mitteilende Person): Anja Siehler Senior Manager - Capital Markets Telefon +352 26 00 - 5285 E-Mail: anja.siehler@senvion.com Kontakt: Anja Siehler Tel: +352 26 00 5285 Mobil: +4915221817093 E-mail: anja.siehler@senvion.com 17.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Senvion S.A. 46a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 26 00 5305 Fax: +352 26 00 5301 E-Mail: press@senvion.com Internet: www.senvion.com ISIN: LU1377527517, XS1223808749, XS1223809390 WKN: A2AFKW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Dublin, Börse Luxemburg EQS News ID: 801307 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 801307 17.04.2019 CET/CEST ISIN LU1377527517 XS1223808749 XS1223809390 AXC0258 2019-04-17/18:44