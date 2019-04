(shareribs.com) Frankfurt / New York 17.04.2019 - Deutsche Bank und Commerzbank verzeichnen in Frankfurt Kursgewinne. Die jüngsten Zahlen von Morgan Stanley stützen die Papiere der großen Investmentbanken, obgleich der Gewinn dort zurückging. Der DAX notiert kurz vor Handelsschluss mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 12.176 Punkten. Hier geht es für ThyssenKrupp, Wirecard und Volkswagen nach oben. ...

