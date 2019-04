DAX baut Gewinnserie aus, Deutsche Telekom muss bangen

Am heutigen Mittwoch setzte der DAX seine Gewinnserie fort. Ein neues Jahreshoch gab es obendrauf.

Das war heute los. Die Kurszuwächse fallen derzeit nicht besonders üppig aus, allerdings hat das wichtigste deutsche Börsenbarometer nun schon sechs Gewinntage in Folge verbucht. Heute waren es vor allem erfreuliche Konjunkturdaten aus China, die für gute Stimmung sorgten. Die chinesische Wirtschaft wuchs im ersten Quartal 2019 um 6,4 Prozent. Damit wachsen die Hoffnungen, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wieder als Wachstumsmotor fungieren könnte, so dass die Konjunkturabkühlung auch hierzulande nicht so stark wie befürchtet ausfällt.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX überzeugte heute vor allem Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Die Aktie des Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München legte zeitweise rund 5 Prozent an Wert zu. Das Papier profitierte erneut davon, dass die Finanzaufsicht BaFin in Zusammenhang mit der "Financial Times"-Berichterstattung zu mutmaßlichen Bilanzmanipulationen in der Wirecard-Niederlassung in Singapur von einer gezielten Attacke von Börsenspekulanten auf Wirecard ausgeht.

