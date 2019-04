Zürich (ots) - Das Verfahren um die Milliardenkredite der Credit

Suisse in Mosambik treibt auch die Schweizer Behörden um. «Die

Bundesanwaltschaft (BA) steht in Kontakt mit den zuständigen Behörden

aus Mosambik, welche die BA im Januar 2018 um Rechtshilfe ersucht

haben. Dieses Rechtshilfeersuchen wird gegenwärtig durch die BA

vollzogen», sagt eine Sprecherin der BA gegenüber der

«Handelszeitung» und fügt an, dass sich aus dem Rechtshilfeersuchen

aus Mosambik gegenwärtig kein hinreichender Tatverdacht ergebe. «Die

BA führt zurzeit kein nationales Strafverfahren.» Allerdings sind

nicht nur die Ermittler des Bundes im Mosambik-Fall der Credit Suisse

aktiv; auch die eidgenössische Finanzmarktaufsicht unterstützt ihre

britischen Kollegen von der Financial Conduct Authority in den

Ermittlungen. Denn die Kreditvergabe lief über die Londoner

Investmentbank der CS. Man begleite den Fall, sagte Finma-Chef Mark

Branson jüngst vor den Medien, und sehe sich an, ob auf Gruppenebene

der Credit Suisse «alles richtig gemacht» worden sei.



Anfang März hat Mosambik die Schweizer Grossbank Credit Suisse in

London vor dem High Court verklagt. Es geht um Darlehen und

Staatsgarantien in der Höhe von 1,2 Milliarden Dollar für

Militärboote, Werften und eine Thunfischflotte. Jene Kredite wurden

zweckentfremdet und hinter dem Rücken des internationalen

Währungsfonds geschnürt, worauf der IWF dem ostafrikanischen Land den

Geldhahn zudrehte. Zudem sollen drei ehemalige Banker der Credit

Suisse und weitere Involvierte gemäss Anklage der US-Justiz rund 200

Millionen Dollar für sich abgezweigt haben.



Derweil setzt sich der involvierte Schiffsbauer Privinvest vor

einem Schweizer Schiedsgericht gegen die staatlichen,

mozambikanischen Auftraggeber zur Wehr. Privinvest fordert mindestens

200 Millionen Dollar Schadenersatz wegen Vertragsbruch. Zuvor hatte

die US-Justiz einen Privinvest-Verkäufer in New York in

Untersuchungshaft genommen.



