Mannheimer Morgen über den Rücktritt des ABB-Chefs Überschrift: Rücktritt zur Unzeit Der Rücktritt von Ulrich Spießhofer ist der Höhepunkt eines unrühmlichen Kapitels der ABB-Geschichte. Das Hin und Her bei der Stromnetzsparte, die der Vorstand zunächst behalten und dann doch loswerden wollte, glich jedenfalls einem Eiertanz. Und wirklich überzeugend sind die Gründe für den Verkauf bis heute nicht. Über die wahren Hintergründe von Spießhofers Abgang lässt sich dennoch nur spekulieren. Da gestern noch kein Nachfolger präsentiert werden konnte, dürfte lediglich feststehen, dass der Schritt einigermaßen überstürzt erfolgte. Möglicherweise hatte Spießhofer einfach genug von den aktivistischen Investmentfonds wie Cevian oder Artisan, die einfach keine Ruhe geben wollen. Für das Unternehmen mit seinen fast 150 000 Beschäftigten kommt Spießhofers Rücktritt dennoch zu einer absoluten Unzeit. ABB steckt mitten in einem tiefgehenden Umbau, der noch Jahren andauern kann. Die unklare Besetzung an der Spitze sorgt dabei nun für zusätzliche Unsicherheit. Vorwerfen lassen muss sich ABB dabei, schon viel zu lange mit sich selbst beschäftigt zu sein. Diese Unentschlossenheit hat die Investmentfonds überhaupt erst auf den Plan gerufen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2019 12:35 ET (16:35 GMT)