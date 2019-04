Zürich (ots) - Die Kantonalbanken haben seit der Jahrtausendwende

rund einen Drittel ihrer Beteiligung an der Schweizerischen

Nationalbank (SNB) verkauft. Das zeigt eine Auswertung der

«Handelszeitung». Ende 2018 hielten sie noch einen Anteil von 10,8

Prozent. Die Verkäufe führten dazu, dass die SNB zuletzt erstmals in

ihrer Geschichte mehr private als staatliche Aktionäre hatte. Deren

Aktienanteil lag Ende Jahr leicht über 50 Prozent.



Gehörten die Kantone einst zu den Gründern der Nationalbank, so

sind drei Kantonalbanken und ein Kanton inzwischen gar nicht mehr an

ihr beteiligt. Die Thurgauer Kantonalbank verkaufte ihre Aktien aus

regulatorischen Gründen vor zwei Jahren, wie eine Sprecherin

bestätigt. Die Veräusserung sei «im Zusammenhang mit den angepassten

Liquiditätsvorschriften für Banken» erfolgt.



Die SNB ist über die Fahnenflucht der Kantone offenbar wenig

erfreut und macht auf sie und ihre Banken Druck. Hanspeter Hess vom

Verband der Kantonalbanken bestätigt, dass man vor etwa zwei Jahren

«leichte Signale» der Unzufriedenheit von Seiten der SNB empfangen

hat. Man habe das Thema im Verband diskutiert. Die Basler

Kantonalbank wurde vergangenes Jahr von der eigenen Regierung

zurückgepfiffen, nachdem sie Aktien verkauft hatte. Ein Sprecher

bestätigt, dass man die Beteiligung in der Folge wiederhergestellt

habe.



