Zürich (ots) - «Vermutlich war 2018 das letzte Jahr des

Aufschwungs»: Dies sagt der deutsche Spitzenökonom Clemens Fuest im

Interview mit der «Handelszeitung». Der Präsident des Ifo-Instituts

in München erwartet, dass sich das weltweite Wachstum abkühlt. In

einem optimistischen Szenario könnte sich die Wirtschaft im nächsten

Jahr wieder stabilisieren - vorausgesetzt, dass es keinen harten

Brexit gibt, dass keine US-Zölle auf europäische und japanische Autos

kommen oder dass sich die Krise in Italien nicht verschärft. Dann

hätte man einen Rückgang des Wachstums, «aber kein Drama, wenn es

dabei bleibt. Be¬unruhigend ist allerdings schon, dass das Wachstum

in der Industrie besonders stark zurückgeht. Ein so deutlicher

Abschwung im internationalen Handel und in der Industrie ist

ungewöhnlich.» Ein harter Brexit oder amerikanische Zölle auf

europäische Autos hätten indes schwerwiegendere Folgen. «Deutschland

wäre am stärksten betroffen. Von 100 Autos, die es heute exportiert,

gehen 15 in die USA», so Fuest. Und weiter: «Ein Handelskrieg

zwischen der EU und den USA würde den Abschwung in der Industrie

verschärfen und auf Dauer würde das auf andere Sektoren und auf den

Arbeitsmarkt ausstrahlen. Ein solches Szenario würde die europäische

Wirtschaft in die Rezession drücken. Deutschland wäre wegen seiner

Exportorientierung stark betroffen - die Schweiz übrigens auch.

Italien würde solch eine Situation am wenigsten aushalten, es hat die

geringsten Spielräume, vor allem wegen der hohen Staatsverschuldung.

Es könnte sogar dazu kommen, dass an den Finanzmärkten das Vertrauen

in italienische Staatspapiere erschüttert wird und die

Verschuldungskrise in den Euro-Raum zurückkehrt.» Dieses Szenario

halte er «nicht für wahrscheinlich», so der Volkswirtschaftsprofessor

der Universität München. «Aber man kann es nicht ausschliessen.»



