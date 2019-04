Graz (ots) - Dreifach-Eins für "MOSAIK": Nach der Top-Platzierung in Deutschland hat sich Andrea Berg mit ihrem neuen Album auch in Österreich & der Schweiz Platz 1 der Album-Charts gesichert



"Ich mache Musik mit der Seele, für mich sind gerade deshalb die persönlichen Begegnungen und die direkten Rückmeldungen der Menschen das Allerwichtigste. In den vergangenen beiden Wochen waren wir auf großer Fantour unterwegs. Ich bin tief berührt, wie die Songs von 'MOSAIK' die Menschen bewegen", äußerte sich Andrea Berg.



ANDREA BERG MOSAIK-LIVE ARENA TOUR



2018 widmete Andrea Berg nahezu komplett der Arbeit an ihrem neuen Album und der Vorbereitung der MOSAIK-Live Arena Tour, die Ende November 2019 mit einer Doppelkarriere in Stuttgart startet.



"Über zwei Jahre haben wir intensiv an 'MOSAIK' gearbeitet, nun darf ich es endlich hinaus in die Welt tragen und wir starten mit dem neuen Album gemeinsam durch. Die unzähligen tollen Reaktionen meiner Fans in den letzten Wochen haben mich sehr berührt, ich freue mich riesig auf unsere 'MOSAIK'-Reise", so Andrea Berg.



Die erfolgreichste Sängerin der deutschen Chartgeschichte wird im Rahmen ihrer MOSAIK-Live Arena Tour in weiteren 29 Städten zwischen 16.01.2020 und 28.03.2020 in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Herzen ihrer Fans erneut verzaubern.



Mit einer einzigartigen Bühne aus der Event-Schmiede der Leutgeb Entertainment Group, einer perfekten Showinszenierung mit tollen Überraschungsmomenten, der bekannt mitreißenden Performance der Schlagerkönigin und dem neuen Album MOSAIK an Bord erwartet die Konzertbesucher ein unvergesslicher Konzertabend. Die vielfach preisgekrönte Künstlerin konnte in ihrer unvergleichlichen Karriere Rekorde über Rekorde verzeichnen und seit 2003 schnellte jedes Album von Andrea Berg auf Platz 1 der Charts. Hinzu kommen spektakuläre Live-Konzerte, die generationenübergreifend begeisterten und in Serie für ausverkaufte Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sorgten.



DAS NEUE ALBUM "MOSAIK"



In Deutschland hat die Ausnahmekünstlerin Maßstäbe gesetzt. Sie stand mit insgesamt elf Alben an der Chartspitze - Rekord! Andrea Berg brachte acht Alben hintereinander auf Platz 1 der offiziellen Deutschen Charts, dies gelang keiner anderen Künstlerin.



Sie nimmt ihre Anhänger auf dem insgesamt 17. Studioalbum - dem dritten unter dem eigenen Label Bergrecords - mit auf eine spannende musikalische Reise. Liebe, Glück, Sehnsucht und Schmerz - die 15 brandneuen Titel formen gemeinsam ein authentisches "MOSAIK" des Lebens!



Mit dem Titelsong "MOSAIK" hat Andrea Berg einen weiteren Hit geschaffen, der sofort ins Ohr geht. "In jedem Scherbenmeer seh ich ein Mosaik, bunt und schön wie das Licht, das den Morgen verspricht."



Das Album besticht durch eine große musikalische Bandbreite, eingängige Melodien und tiefgründige Texte wie beispielsweise das Duett "Ich bin wegen dir hier" mit Xavier Naidoo - ein Highlight, das Andrea Berg bis zuletzt als Überraschung für ihre Fans zurückhielt.



"Ich habe Andrea 2016 kennengelernt und sie sofort in mein Herz geschlossen. Nach unserem gemeinsamen Auftritt bei ihrem Open-Air in Aspach habe ich mich gefreut, als Andrea mich letztes Jahr gefragt hat, ob ich mit ihr einen Song für ihr neues Album singen möchte", äußerte sich Xavier Naidoo.



"Das Leben hält für uns die unterschiedlichsten Mosaiksteinchen bereit: runde und funkelnde, aber auch kantige und dunkle. Doch was auch immer passiert, eines ist gewiss: Wir machen gemeinsam das Beste daraus - lasst uns keine Zeit verlieren, 2019 wird unser Jahr", so die vielfach preisgekrönte Künstlerin.



Das neue Album ist überall im Handel oder auf www.andrea-berg.de erhältlich!



Details zu den Tournee-Stationen finden Sie unter www.andrea-berg.de und unter www.facebook.com/leutgebentertainmentgroup



Tickets gibt es unter www.eventim.de, www.oeticket.com, www.ticketcorner.ch und allen bekannten Vorverkaufsstellen.



Tickets für die Andrea Berg MOSAIK LIVE ARENA TOUR Jetzt bestellen! (https://www.andrea-berg.de/live2020-arenatour)



