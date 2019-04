Exzellente Referenzen schmälern die Jobchancen, so eine Studie. Den makellosen Kandidaten trauen Personaler eine wichtige Eigenschaft weniger zu. So paradox es klingen mag: Zu viel Perfektion macht misstrauisch.

Was tun die Menschen nicht alles für ihre Karriere. Manche strengen sich schon in der Schule an, um mit einem herausragenden Abiturzeugnis einen Platz im zulassungsbeschränkten Studium zu ergattern. Andere absolvieren in den Semesterferien mies bezahlte Praktika, statt in Thailand oder Costa Rica an Strandbars herumzulümmeln. Wieder andere ertragen als wissenschaftliche Mitarbeiter die Launen divenhafter Doktoreltern, um nach der Promotion einen Titel spazieren tragen zu dürfen. Hauptsache, man kann in der Bewerbung beim Wunscharbeitgeber Eindruck schinden. Und den Grundstein für einen steilen Aufstieg im Berufsleben legen.

Der Weg zum Traumjob führt vor allem über Kompetenz. Davon geht zumindest eine Mehrheit der Deutschen aus, wenn man einer Umfrage von Chrismon glauben darf. Das Magazin erkundigte sich vor einigen Jahren bei 1000 Befragten nach Fähigkeiten oder Eigenschaften, die der Karriere förderlich sind. Vier Prozent hielten Rücksichtslosigkeit für essenziell, 22 Prozent Fleiß. Mit weitem Abstand auf Platz eins landete: Fachkompetenz.

Dabei tragen Prädikatsexamen und Praxiserfahrung längst nicht immer dazu bei, die Jobchancen zu erhöhen. Im Gegenteil: Manchmal schmälern sie sie auch.

Das zumindest geht aus einer Studie hervor, die kürzlich im Fachjournal "Administrative Science Quarterly" erschienen ist. Demnach kommt es im Wettbewerb um eine Stelle nicht ...

