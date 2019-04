Zürich (ots) - An den Schweizer Standorten des Online-Händlers

Ebay sorgen sich die Mitarbeitenden um ihre Jobs. Eine Sprecherin

bestätigt, dass vor kurzem Entlassungen ausgesprochen worden seien,

nennt gegenüber der «Handelszeitung» aber keine konkreten Zahlen.

Insgesamt beschäftigt Ebay in der Schweiz offiziellen Angaben zufolge

200 bis 250 Personen.



An den internationalen Konzernfunktionen in der Schweiz werde sich

nichts ändern, versichert die Ebay-Sprecherin. Allerdings haben

gemäss Recherchen mehrere hochrangige Mitarbeitende Ebay - oder

zumindest den Schweizer Standort - verlassen. So wurde auch der

bisher in der Schweiz domizilierte Chef für die Region Europa, Jay

Lee, in die USA abgezogen, wie die Ebay-Sprecherin bestätigt. Einen

eigenständigen Europa-Chef gibt es nun nicht mehr. Lee führt künftig

sämtliche Märkte vom amerikanischen Ebay-Hauptsitz aus.



