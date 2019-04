Zürich (ots) - Nach der Lancierung von Galaxus.de in Deutschland

rücken weitere Länder in den Fokus. «Österreich ist sicherlich der

nächste logische Schritt», sagt Johannes Cramer, der als COO die

Ländergesellschaft mitverantwortet, zur «Handelszeitung». Wann

Galaxus in Österreich loslegen will, ist noch offen. Klar ist aber:

Die Expansion ins üb-rige Europa steht weit oben auf der

Pendenzenliste.



Bevor es in anderen Ländern losgeht, muss das Geschäft in

Deutschland in Fahrt kommen. Derzeit sind auf Galaxus.de 120'000

Artikel erhältlich. Dieses Jahr endet die Testphase, Kunden können

dann auf 200'000 Produkte zugreifen. Damit das Deutschland-Geschäft

rentiert, muss Galaxus.de laut Cramer mindestens 500 Millionen Euro

Umsatz einfahren. Wöchentlich besuchen 100'000 Personen den Webshop.

Dem Vernehmen nach erzielt die Plattform monatlich erst einen Umsatz

von mehr als 1 Million Euro - weit entfernt vom geforderten

Mindestumsatz.



Das grösste Potenzial besteht noch immer im Heimmarkt. Cramer

rechnet in den nächsten fünf ¬Jahren mit einer Umsatzverdoppelung.

Helfen soll ein breiteres Sortiment: Bis Ende Jahr wächst es von 2,7

Millionen Artikel auf mehr als 3 oder 4 Millionen. Um das Wachstum zu

bewältigen, braucht Digitec Galaxus mehr Manpower: Dieses Jahr will

das Unternehmen über hundert Mitarbeitende einstellen. Nötig sind sie

wegen zweier neuer Lager im aargauischen Wohlen, die in den nächsten

Monaten eröffnet werden. Das eine ist für grosse Produkte wie etwa

Fernseher und Möbel, das andere für kleine Artikel, die sich schnell

verarbeiten lassen. Insgesamt verdoppelt sich so die

Versandkapazität.



