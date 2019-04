App-basiertes Tool bietet universelle Konnektivität in der Kabine und aus der Ferne zur Entscheidungsunterstützung und Vereinfachung der Datenhaltung für eine präzise Gewinnanalyse

Farmers Edge hat heute ein app-basiertes Tool zu Informationen für den Feldeinsatz präsentiert, das einen nahtlosen digitalen Prozess vom Büro bis in die Kabine bietet. Durch die digitale Verknüpfung von Erzeugern, Händlern, Einzelhändlern, zuverlässigen Beratern und anderen wichtigen Akteuren bietet das In-Cab Tool die vollständige Sichtbarkeit aller Feldaktivitäten, vereinfacht die Datenhaltung, verbessert den Arbeitsablauf und reduziert das Risiko von erheblichen Datenverlusten. Durch die Integration der bestehenden exklusiven Funktionen der Plattform FarmCommand wie Wetterbedingungen und -vorhersagen in landwirtschaftlichen Betrieben, tägliche Satellitenbilder, prädiktive Modellierung und automatisierte Erkennung von Änderungen der Pflanzengesundheit bietet das In-Cab-Tool eine weitere Ebene zur fundamentalen Entscheidungsunterstützung, die einen neuen Grad an Effizienz und Rentabilität im Betrieb ermöglicht.

Farmers Edge new In-Cab Tool delivers a seamless digital experience from the office to the cab. (Photo: Business Wire)

Anknüpfend an die jüngsten strategischen Kooperationen mit führenden Agrarunternehmen wie CNHi, Global Ag Risk Solutions, PartnerRe, HBS, Raven, Lindsay Corporation, Richardson Pioneer und NuFarm entwickelte Farmers Edge das In-Cab-Tool, um ein Höchstmaß an Kompatibilität und Flexibilität zu gewährleisten. Das Tool bietet für gemischte Flotten eine drahtlose Vernetzung mit jeder modernen Maschine und kann zur Planung von Einsätzen, Anzeige von Live-Daten-Streaming und -Zuordnung, Korrektur von Feldeinsätzen, Verwaltung von Wartungsplänen, Verfolgung von Vorräten und zum Informationsaustausch verwendet werden. Damit ist es die fortschrittlichste mobile Plattform seiner Art. Basierend auf dem jüngst erweiterten, markenunabhängigen Telematikgerät des Unternehmens Gen. 2 CanPlug werden alle Daten automatisch erfasst, übertragen und verarbeitet, damit kritische Datensätze für ein genaues Berichtswesen vorgehalten werden.

"Aufgrund der Kombination aus Live-Interaktivität und automatisiertem Berichtswesen sind Landwirte, Einzelhändler und andere Interessengruppen besser in der Lage, Faktoren zu erkennen und zu adressieren, die sich auf den Umsatz oder die Produktivität eines Betriebs auswirken können", sagte Ron Osborne, Chief Strategy and Product Officer von Farmers Edge. "Sei es die intelligente Verteilung von Sprühgeräten, Reduzierung der Inaktivität des Bedieners, Überwachung kundenspezifischer Anwendungen zur Gewährleistung der Genauigkeit oder die Überlegung, welche Maschine für die einzelnen Aufgaben am besten geeignet ist, das FarmCommand In-Cab Tool bietet unübertroffene Transparenz und Flexibilität, um den Wert von Daten zu erschließen."

Funktionsweise

Das In-Cab Tool verbindet sich über Bluetooth mit dem Gen. 2 CanPlug von Farmers Edge und überträgt drahtlos Echtzeit-Daten von Pflanz-, Sprüh-, Ernte- und Düngemittelanwendungen sowie Daten zu Wartungseinsätzen auf dem Feld zusammen mit der Geräteleistungsdiagnose an alle Tablets, Computer oder mobile Geräte. Es wird automatisch mit der Cloud synchronisiert, damit alle Daten zentral gespeichert werden. Mit einer Manager- und einer Bedienersicht ermöglicht das Tool eine bessere Steuerung der Feldeinsätze durch Fernüberwachung, Planung und Verwaltung.

Manager-Ansicht Betriebsleiter können mithilfe des Tools mehrere Maschinen eines Feldes in einer Ansicht zusammenfassen und problemlos zwischen den einzelnen Maschinen umschalten. Durch kurzes Antippen einer beliebigen Maschine innerhalb eines Einsatzes erscheint die Bedieneransicht für den Zugriff auf detaillierte Einsatz-Werte. Das Tool bietet eine einfache Möglichkeit, alle aktiven Einsätze des Betriebs anzuzeigen, auf Einsatzinformationen zuzugreifen, strukturierte Aufzeichnungen zu führen und präzise Einblicke in die Gewinne zu erhalten.

Bediener-Ansicht Landwirte verbinden sich direkt von einem mobilen Gerät oder Tablet aus mit einer Live-Ansicht der Geräte. Durch einfaches Antippen können sie zwischendurch Pläne anpassen, Live-Anwendungen oder Erträge anzeigen und wichtige Daten ganz leicht mit Betriebsleitern und zuverlässigen Beratern austauschen.

Künftige Releases

Farmers Edge präsentierte zudem künftige Erweiterungen für das In-Cab Tool wie:

Echtzeit-Erntemanagement - Zur weiteren Verbesserung der automatisierte Verwaltung von Getreidebeständen macht eine integrierte Waage die manuelle Dateneingabe für Ernten überflüssig, damit die Aufzeichnungen stets korrekt und auf dem neuesten Stand sind.

- Zur weiteren Verbesserung der automatisierte Verwaltung von Getreidebeständen macht eine integrierte Waage die manuelle Dateneingabe für Ernten überflüssig, damit die Aufzeichnungen stets korrekt und auf dem neuesten Stand sind. Integrierte Marktdaten Tagtägliche Informationen über die Marktaktivitäten mit Einblicken in die gefragtesten landwirtschaftlichen Erzeugnisse wie Mais, Sojabohnen, Raps und Weizen, damit die Landwirte den größtmöglichen Nutzen aus ihrer Ernte ziehen können.

Tagtägliche Informationen über die Marktaktivitäten mit Einblicken in die gefragtesten landwirtschaftlichen Erzeugnisse wie Mais, Sojabohnen, Raps und Weizen, damit die Landwirte den größtmöglichen Nutzen aus ihrer Ernte ziehen können. Echtzeitkinematik (RTK) Sowohl Händler als auch Landwirte werden von der RTK auf Grundlage von CanPlug profitieren. Farmers Edge arbeitet mit seinen Partner- und Händlernetzen von Basisstationen zur Übertragung von Signalen zusammen, die Fehler korrigieren, welche durch die Erdatmosphäre verursacht werden.

Sowohl Händler als auch Landwirte werden von der RTK auf Grundlage von CanPlug profitieren. Farmers Edge arbeitet mit seinen Partner- und Händlernetzen von Basisstationen zur Übertragung von Signalen zusammen, die Fehler korrigieren, welche durch die Erdatmosphäre verursacht werden. A/B-Leitungsaufteilung - Für ein höheres Maß an Echtzeit-Konnektivität ermöglicht diese Funktion die gemeinsame Nutzung von Leitungen über mehrere Geräte und Installationen hinweg.

Exklusive Funktionen auf einen Blick

Integriert in FarmCommand, ergänzt das In-Cab Tool eine Reihe vorhandener einzigartiger Tools zur Unterstützung digitaler Entscheidungen, darunter:

Hyperlokale Wetterdaten FarmCommand ist an Wetterstationen im Betrieb zur Bereitstellung aktueller Bedingungen, Vorhersagen, Radar und anderer feldzentrierter Wetterdaten angebunden. Diese hyperlokalen Informationen unterstützen die Planung und fließen in prädiktive Modelle ein, um präzise Stickstoffempfehlungen, Schädlings- und Krankheitsprognosen sowie die Bestimmung des Pflanzenwachstums zu ermöglichen.

FarmCommand ist an Wetterstationen im Betrieb zur Bereitstellung aktueller Bedingungen, Vorhersagen, Radar und anderer feldzentrierter Wetterdaten angebunden. Diese hyperlokalen Informationen unterstützen die Planung und fließen in prädiktive Modelle ein, um präzise Stickstoffempfehlungen, Schädlings- und Krankheitsprognosen sowie die Bestimmung des Pflanzenwachstums zu ermöglichen. Vorratsmanagement in Echtzeit - Verwaltung von Saatgut, Chemikalien und Düngemitteln direkt vom Feld aus, um den Überblick über Vorräte und Kosten zu behalten. Vorräte können für eine schnelle Einrichtung von Einsätzen voreingestellt und neue Vorräte unterwegs eingegeben werden.

- Verwaltung von Saatgut, Chemikalien und Düngemitteln direkt vom Feld aus, um den Überblick über Vorräte und Kosten zu behalten. Vorräte können für eine schnelle Einrichtung von Einsätzen voreingestellt und neue Vorräte unterwegs eingegeben werden. Automatisierte Verwaltung der Getreidebestände Mit Aufstellungen der Pflanzen, Sorten und Gesamtgewichte nach Feldern bietet dieses Tool eine schnelle Zusammenfassung der Ernteergebnisse für eine bessere Bestandsführung.

Mit Aufstellungen der Pflanzen, Sorten und Gesamtgewichte nach Feldern bietet dieses Tool eine schnelle Zusammenfassung der Ernteergebnisse für eine bessere Bestandsführung. Tägliche Bilder und einzigartige Planebenen Zugriff auf eine Sammlung hochwertiger Planebenen für eine vollständige Übersicht über die Felder. Überwachung des Fortschritts der Pflanzengesundheit und frühzeitige Erkennung von Problemen mit täglichen Satellitenbildern oder Anzeige verschiedener Gerätepläne, um Anwendungen zu überprüfen und die Leistung zu messen. Pläne können übereinander oder nebeneinander verglichen werden, um die Saison zu überblicken und neue Muster zu erkennen.

Zugriff auf eine Sammlung hochwertiger Planebenen für eine vollständige Übersicht über die Felder. Überwachung des Fortschritts der Pflanzengesundheit und frühzeitige Erkennung von Problemen mit täglichen Satellitenbildern oder Anzeige verschiedener Gerätepläne, um Anwendungen zu überprüfen und die Leistung zu messen. Pläne können übereinander oder nebeneinander verglichen werden, um die Saison zu überblicken und neue Muster zu erkennen. Automatisierte Erkennung der Pflanzengesundheit Pläne zur Änderung der Pflanzengesundheit und Benachrichtigungen scannen automatisch Bilder und lösen Warnmeldungen aus, wenn sich auf dem Feld etwas verändert hat. Dieses einzigartige Tool zeigt potenzielle Probleme wie Schädlinge, Krankheiten, Nährstoffmangel, schlechtes Wetter, versäumte Anwendungen, Gerätefehler, Drainageprobleme und mehr auf und steigert den Wert der täglichen Bilder, da die Landwirte Scouting-Aktivitäten besser priorisieren, Probleme leichter erkennen und auf Pflanzenstress reagieren können, bevor der Ertrag beeinträchtigt wird. Mithilfe des integrierten GPS kann man einfach zu Bereichen des Feldes navigieren, die Abweichungen oder Probleme aufweisen, und Beobachtungen aufzeichnen, Bilder aufnehmen und Informationen austauschen.

Verfügbarkeit

Das In-Cab Tool ist ab sofort auf iTunes (iOS 1.35.9) und Google Play (Android 1.35.9) erhältlich.

WeitereInformationen zum FarmCommand In-Cab Tool finden Sie unter: https://www.FarmersEdge.ca/InCabTool

Über Farmers Edge

Farmers Edge ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der entscheidungsorientierten Agrarwirtschaft, das mehr als 24 Millionen Acres bezahlter Produkte weltweit mit digitalen Präzisionslösungen versorgt. Über die Kombination von praxisorientierten Daten, nutzerfreundlicher Software, modernster Verarbeitungstechnologie, prädiktiver Modellierung und fortschrittlichen agronomischen Analysen versorgt Farmers Edge Erzeuger mit skalierbaren Lösungen, damit sie mit weniger Aufwand mehr produzieren können. Die Lösungen von Farmers Edge nutzen innovative digitale agronomische Tools und konzentrieren sich auf die nachhaltige Produktion hochwertiger Nutzpflanzen mit hohen Erträgen. Sie wurden im Hinblick auf optimierte Einsätze, minimale Umweltauswirkungen und Schutz der Wirtschaftlichkeit des landwirtschaftlichen Betriebs konzipiert. Von der Saatauswahl bis hin zur Erntedatenanalyse verwandelt Farmers Edge Big Data in zeitgemäße und präzise Erkenntnisse zur Unterstützung einer informierten Entscheidungsfindung. Weitere Informationen über Farmers Edge finden Sie unter FarmersEdge.ca oder FarmersEdgeUSA.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

