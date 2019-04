FRANKFURT (Dow Jones)--Wintershall hat in einer Lizenzrunde in Argentinien zwei Blöcke im vielversprechenden Malvinas-Becken vor der Küste Feuerlands gewonnen. Damit beteiligt sich das Unternehmen, neben dem Gebiet CMA-1, nun an weiteren Offshore-Explorationsprojekten in Argentinien, wie die BASF-Tochter mitteilte. Die Explorationslizenzen befinden sich rund 300 km vor der südlichen Ostküste Argentiniens. Wintershall wird einen Anteil von 27 Prozent an den Lizenzen MLO-114 und MLO-119 halten. Das britisch-irische Unternehmen Tullow ist Betriebsführer, weiterer Partner ist das argentinische Unternehmen Pluspetrol. Die offizielle Lizenzvergabe durch die Behörden wird im Mai erwartet.

April 17, 2019 13:10 ET (17:10 GMT)

