Zürich (ots) - Die Hotelgruppe Meininger nimmt die ganze Schweiz

auf ihren Expansionradar. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer

aktuellen Ausgabe. Die deutsch-britische Hotelgruppe, die im ersten

Semester 2021 je einen Betrieb in Genf und Zürich eröffnen wird, sei

an weiteren Standorten interessiert, sagt Meininger-Chef Hannes

Spanring: «Wir schauen uns aktuell Lausanne, Basel sowie Bern an. Und

es ist nicht gesagt, dass es in Zürich und Genf bei nur einem Betrieb

bleiben muss.»



Für die Schweizer Meininger-Gäste kündigt Spanring sehr tiefe

Preise an: «Ein Bett im Vierer- oder Fünferzimmer gibt es ab 25

Franken, ein Doppelzimmer wird ab 70 Franken zu haben sein.» Die

Preise kämen durch Reduktion aufs Wesentliche zustande: «Kein

Hotelrestaurant, Bündelung der zentralen Dienste, clevere

Raumaufteilung mit Kajütenbetten im Vierer- und Fünferzimmer - so

können wir Kosten drücken.» Aktuell betreibt die 1999 gegründete

Meininger-Gruppe 26 Hotels in Europa.



