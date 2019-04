Zürich (ots) - Eine Woche vor dem Showdown beim

Industrieunternehmen Comet äussert sich Heinz Kundert, Kandidat für

das Präsidium, zur umstrittenen Wahl: «Das ist keine Kampfwahl. Nicht

für mich», sagt Kundert im Interview mit der «Handelszeitung». «Sie

haben noch nie ein schlechtes Wort von mir über Comet oder deren

Entscheidungsträger gehört.»



Am 25. April entscheidet das Aktionariat an der GV über einen

neuen Präsidenten. Kundert wird vom Fonds Veraison vorgeschlagen, von

mehreren grösseren Aktionären und dem grössten Stimmrechtsberater ISS

unterstützt. Kundert sagt, er stehe «für Geschäftsentwicklung». «Und

die hat bei Comet in allen Divisionen noch Potenzial.»



Zweiter Kandidat für das Präsidium ist Christoph Kutter, der von

Comet und damit vom scheidenden Präsidenten Hans Hess portiert und

von den Stimmrechtsberatern Actares, Glass Lewis und Ethos

unterstützt wird.



Kundert war bis vor drei Jahren Chef des Halbleiterunternehmens

VAT. Er könne «30 bis 50 Prozent» seiner Arbeitszeit für Comet

aufwenden. Zum gespaltenen Aktionariat sagt er: «Ich bin nicht so

überzeugt, dass es gespalten ist.» Mit den meisten Verwaltungsräten

habe er in der Vergangenheit gute Gespräche geführt. «Für mich gibt

es keinen Grund, nicht mit allen zusammenzuarbeiten», so Kundert

weiter.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel.: 058 269 22 90