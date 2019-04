Zürich (ots) - In Zürich wurde die LMI Property AG gegründet, an

der sich drei Partner beteiligen: die Ledermann Management AG, hinter

der in Zürich bekannte Immobilieninvestor Urs Ledermann steht, ferner

Jürg Marquard sowie die Immobilienfirma Inizia Invest AG. Dies meldet

die «Handelszeitung». Die neue Gesellschaft will

Premium-Wohnimmobilien entwickeln; Jürg Marquard bestätigt sein neues

Engagement: «Die Gesellschaft beabsichtigt, qualitativ hochstehende

Immobilienprojekte an privilegierten Wohnlagen zu entwickeln», teilt

der Medienunternehmer mit.



