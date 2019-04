Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich zuletzt wenig verändert fortgesetzt. In den meisten Notenbankdistrikten habe die wirtschaftliche Aktivität "geringfügig bis moderat" zugelegt, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht ("Beige Book"). So hatte die Fed bereits in ihrem vorherigen Bericht die Lage beschrieben. Allerdings habe es in einigen Distrikten ein gewisses Anziehen der Aktivität gegeben.

Das Beige Book beruht auf einer Umfrage unter Unternehmensvertretern. Zudem werden auch Ökonomen, Marktexperten und andere Geschäftskontakte befragt. Es wurden Daten berücksichtigt, die bis zum 8. April eingegangen waren./jsl/he

AXC0268 2019-04-17/20:16